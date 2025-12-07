De unde poate atrage fonduri pentru investiţii viitorul primar al Bucureștiului. Specialist: "Cred că acolo este cheia"

Consultantul fiscal Adrian Negrescu a afirmat, duminică dimineaţă, într-o intervenţie la Antena 3 CNN, că viitorul primar al Capitalei nu va fi decât "un simplu administrator", întrucât 80% din bugetul instituției a fost deja "programat pentru cheltuieli". "Să aducă bani europeni, acolo este cheia", a declarat Negrescu despre misiunea pe care o va avea viitorul primar al Bucureștiului.

Consultantul fiscal a analizat situaţia bugetului de la Primăria Capitalei, susținând că viitorul edil al trebui să atragă fonduri europene pentru noi investiţii:

"Mă uitam la Bucureşti, la un buget de 12 miliarde de lei, viitorul primar nu va fi decât un simplu administrator. 80% din banii ăștia deja sunt programaţi să fie cheltuiţi. La capitolul investiţii - 1,6 miliarde de lei câţi sunt în buget pentru investiţii, 83% din aceşti bani deja au fost contractaţi, pe lucrări aflate deja în derulare. Singura soluţie este să taie din altă parte, de la cheltuieli cu bunuri şi servicii, de la cheltuielile cu personalul, care la Capitală sunt de 1,4 miliarde de lei, să aducă bani europeni, acolo este cheia".

Adrian Negrescu a comentat situaţia în care a ajuns România din punct de vedere economic: "Noi suntem cu spatele la zid".

"Noi suntem cu spatele la zid din punct de vedere economic. Trebuie să facem aceste reduceri de cheltuieli, pentru că altfel nu ne vom încadra anul viitor în deficitul de 6%. Asta înseamnă reduceri de cheltuieli sau creşteri de taxe de aproape 50 de miliarde de lei, adică 10 miliarde de euro. Cred că e mai sănătos să tăiem cheltuielile statului. Vedeam ce s-a întâmplat în CA de la Aeroporturi Bucureşti, cu acele creşteri de indemnizaţii spectaculoase, cum nicăieri în lumea civilizată nu vezi. Trebuie restructurată schema de personal din aparatul de stat, nu ne mai permitem să plătim atât de mulţi bani pentru angajaţii statului.

Din banii pe care statul îi încasează, 90% din aceşti bani se duc pe pensii şi salarii. Nu ne mai rămân bani decât pentru dobânzile la creditele pe care statul le are. Altfel, vom depinde foarte mult de împrumuturi, iar asta e dificil. Chiar dacă anul viitor ne vom împrumuta cu 56 de miliarde de euro, nu cred că va fi de-ajuns", a spus Negrescu, care a adăugat:

"Rămâne problema taxelor locale, care vor creşte cu 80% de la 1 ianuarie şi vor creşte chiar şi de 2-3 ori din 2027. Rămâne problema primarilor, care trebuie să-şi reducă din cheltuieli".