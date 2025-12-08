Un şofer beat şi fără permis a ajuns cu maşina în râu, după ce a fost urmărit de poliţişti pentru că n-a oprit la semnalele lor

<1 minut de citit Publicat la 08:38 08 Dec 2025 Modificat la 08:42 08 Dec 2025

Un şofer băut şi fără permis a ajuns cu maşina în râu, după ce a fost urmărit de poliţişti. Sursa foto: Antena 3 CNN

Un şofer băut şi fără permis a ajuns cu maşina în albia unui râu, din județul Neamţ, sâmbătă seară, după ce a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor. Agenţii au plecat pe urmele lui după un apel la 112 care anunţa că autoturismul merge haotic pe drum.

Tânărul de 29 de ani a demarat în trombă, a intrat cu maşina pe străzile lăturalnice din comuna Girov, apoi a ajuns într-o zonă greu accesibilă, iar de acolo - direct în râu.

Când n-a ai putut să-şi continue deplasarea, conducătorul auto a ieșit din vehicul, fugind de polițiști și abandonând autoturismul.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Aparatul etilotest a arătat o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. În plus, după verificările efectuate de polițiști a rezultat faptul că, acesta nu deține permis de conducere, informează stiri-neamt.ro.

La data de 7 decembrie, a fost luată măsura reținerii tânărului pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența alcoolului.