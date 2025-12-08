Prețurile alcoolului în Europa: În ce țări este cel mai scump și cum stă România la acest capitol

2 minute de citit Publicat la 09:08 08 Dec 2025 Modificat la 09:09 08 Dec 2025

Prețurile la alcool diferă enorm de la o țară la alta în Europa. Foto: Hepta

Prețurile la alcool diferă enorm de la o țară la alta în Europa, în mare parte din cauza taxelor menite să reducă efectele nocive ale consumului excesiv. În medie, europenii cheltuiesc 1,50 euro din fiecare 100 de euro alocați pentru bunuri și servicii pe băuturi alcoolice, arată Eurostat. Însă proporția variază considerabil între țări, iar România, unde „coșul” de băuturi costă 95 de euro, se află sub media europeană (care este de 100 de euro), scrie Euronews.

Indexul nivelului prețurilor, care compară costul aceluiași coș de băuturi alcoolice în țările europene, este cel mai bun instrument pentru a vedea aceste diferențe. Media UE este 100: dacă în UE coșul de băuturi costă 100 de euro, indexul arată cât ar costa în fiecare stat.

Un scor peste 100 înseamnă prețuri mai mari decât media UE, sub 100, prețuri mai mici.

Alcoolul e cel mai scump în țările nordice, Turcia și Irlanda

În 2024, Islanda este cea mai scumpă țară pentru alcool în rândul celor 36 de state analizate (UE, țări candidate și state EFTA). Aici, oamenii plătesc 285 de euro pentru același coș de băuturi care costă 100 de euro în UE, adică cu 185% mai mult.

În continuarea clasamentului, același coș ajunge la:

226 euro în Norvegia

210 euro în Finlanda

203 euro în Turcia

198 euro în Irlanda

În toate aceste cazuri, băuturile alcoolice costă de peste două ori mai mult decât media europeană. Și Suedia (146 euro) și Danemarca (125 euro) depășesc semnificativ media UE.

Cele mai mici prețuri: Italia, Germania și Austria

La polul opus, cele mai mici prețuri la alcool se găsesc în:

Italia - 84 euro (cu 16% sub media UE)

Germania - 87 euro

Austria - 90 euro

În Spania, același coș costă 91 euro. Asta înseamnă că în majoritatea marilor economii ale UE alcoolul este, în general, mai ieftin decât media europeană. Singura excepție este Franța, cu un scor de 102, adică doar cu 2% peste media UE.

România, cu un index de 95, se situează clar sub media europeană, într-un grup de țări cu prețuri moderate.

Veniturile nu sunt incluse în aceste comparații

Compararea prețurilor nu ține cont de venituri sau salarii, ceea ce înseamnă că nu reflectă automat cât de accesibil este alcoolul într-o țară.

„Există o diferență importantă între prețul alcoolului și accesibilitatea lui”, explică profesorul Colin Angus de la Universitatea din Sheffield. O țară poate avea alcool ieftin, dar venituri reduse, ceea ce face consumul mai puțin accesibil. Și invers.

„Taxele sunt un factor cheie în diferențele de preț. Taxele ridicate sunt principalul motiv pentru prețurile mari în unele țări europene, în special în cele din nord”, adaugă el.

În regiunile nordice - Scandinavia, Irlanda, Marea Britanie - taxele mari sunt de regulă o reacție la nivelurile ridicate de consum și la problemele sociale generate de alcool.

În 2020, ultimul an în care Marea Britanie era inclusă în comparație, indexul său era 139, față de media UE de 100.

„Multe țări mediteraneene au astăzi un consum mult mai redus și, implicit, o nevoie mai mică de taxe mari pentru a descuraja consumul excesiv”, mai spune Angus.