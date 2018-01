Noi detalii ies la ieală despre doctorul Mihai Lucan.

Lucan a fost interceptat într-o serie de stenograme incendiare.

Una dintre ele este o discuţie pe care medicul Mihai Lucan o are cu o femeie, "Martinel", în care îi acuză pe procurori că promovează doar atunci când "cotonogesc" pe cineva, informează observator.tv.

”LUCAN: Doamne ce să fac? Ce hal de concediu și de săptămână am avut. Deci m-am intors de alaltăieri. Ăă...cum am plecat...

DOAMNA: Așa.

LUCAN: A venit în institut o comisie de control de la ministerul sănătății.

DOAMNA: Așa.

LUCAN: Aceeași de fapt.

DOAMNA: Așa.

LUCAN: Care a...ăă...a început să-i fută pe aștia pe aicea, să-i zăpăcească. Îmi trimiteau telefoane disperate, îmi cere cutare, îmi cere cutare, îmi cere cuta...Foarte porniți, foarte răi. Și cum ți-am scris și în sms acolo cu conexiuni, cu zvonuri, trimiși. Da în orice caz au venit practic trei echipe de control. Una de la casă.

DOAMNA: Extraordinar.

LUCAN: De la BUCUREȘTI. Una de la Direcția de Sănătate și una de la BUCUREȘTI de la minister cu niște indivizi puși pe fapte mari. Deci controlul l-am avut...

DOAMNA: Da cum...da ce....controlul pe ce era totuși?

LUCAN: Același control.

DOAMNA: Pe ce anume?

LUCAN: Pă...cică pe reclamații. Da de fapt am aflat că e un....un domn procuror la ...la DIICOT care vrea să promoveze și da....În meseria asta nu se promovează decât dacă cotonogești pe careva.

DOAMNA: Pe cineva important, da. Aham.

LUCAN: Da. Pe cineva important.

DOAMNA: Da, da.

LUCAN: Și descoperi o rețea de trafic de ....persoane, de arme.

DOAMNA: Important, da. Da.

LUCAN: De nu știu ce. Important, știi?

DOAMNA: Da. Da. Da.

LUCAN: Mda. Și atuncea ca să descoperi faci două lucruri, pui telefoanele sub ascultare, motivând cu un act care n-are importanță și ăă...aștepți să vezi ce pică.

DOAMNA: Da.

LUCAN: Da. Asta e.

DOAMNA: În afară de relația noastră a mai picat ceva la mâna lor ? (n.l.-râde)

LUCAN: (n.l.-râde)

DOAMNA: Zic și eu.

LUCAN: Mda. (n.l.-râde)

DOAMNA: Nu. Adică în sensul că...

LUCAN: Deci relația rămâne, dar telefoane trebuiesc schimbate, înțelegi?

DOAMNA: Da. Da. Da. Da. Clar. (n.l.-neinteligibil)sau.

LUCAN: Bine. Bine atuncea. Ăă...eu vă dau telefon și ne întâlnim după-masă, da?

DOAMNA: Bine. Pa!

LUCAN: Bine. Să trăiți!”