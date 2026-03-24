Liderul minerilor, despre întâlnirea cu premierul: „Nu au oferit nicio soluție. Absolut deloc”

Mineri din Gorj protestează în fața guvernului, în București, 24 martie 2026. Inquam Photos / George Călin

Reacția jandarmilor a fost una exagerată, crede liderul Sindicatului Mine Energie, Gabriel Căldărușe, legat de conflictul din Piața Victoriei de la protestul de marți.

Acesta a recunoscut că doi oameni din rândurile minerilor au fost ridicați de jandarmi, dar a considerat reacția Jandarmeriei exagerată raportat la ceea ce s-a întâmplat efectiv. A precizat că agitatorii au venit din spatele coloanei și că incidentele au escaladat abia când jandarmii au blocat perimetrul, împiedicând oamenii să iasă din zonă.

„Au venit din spate acei agitatori, dar reacția jandarmilor a creat o stare de nemulțumire", a spus liderul de sindicat.

Căldărușe precizează că participat și la întâlnirea cu premierul, iar ceea ce a auzit acolo l-a surprins. În opinia sa, România traversează cea mai mare criză energetică, în condițiile în care toate țările din Uniunea Europeană și-au mărit producția de energie pe bază de cărbune, în timp ce Guvernul de la București face exact invers: închide capacități de producție care asigură stabilitatea sistemului.

„Nu au oferit nicio soluție. Absolut deloc”, a declarat Căldărușe.

Liderul de sindicat mai susține că sindicatul a prezentat propriile soluții, atrăgând atenția că, odată cu creșterea prețului la gaze, producția de energie pe bază de gaz va ajunge la prețuri de nesusținut.

„Dacă ritmul acesta continuă, toți va trebui să plecăm din această țară pentru că nu vom mai putea suporta costurile", a avertizat el.

Acesta a mai subliniat că prețul de producție al energiei pe bază de cărbune rămâne competitiv, iar singurul factor care îl ridică artificial este taxa pe dioxidul de carbon.

„Am plătit pentru certificatele de carbon de patru ori mai mult decât subvențiile primite – bani care se reîntorc prin fondul de modernizare pentru ca unii «șmecheri» să facă parcuri fotovoltaice și centrale”, explică liderul sindical.

El a mai criticat dur și programele de reconversie profesională din zonele miniere, spunând că firmele implicate „au consumat milioane de euro” fără rezultate concrete.

„De fiecare dată când s-au închis grupuri energetice pe cărbune, prețul energiei a explodat. Hai să vedem ce companii au câștigat de aici”, a mai spus acesta, la Antena 3 CNN.