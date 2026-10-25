Loto 6/49 de duminică, 25 octombrie. Numerele extrase și premiile puse în joc

Au avut loc noi trageri la Loto 6/ 49. Sursă foto: Hepta

Duminică, 25 octombrie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 22 octombrie, a fost câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 17.760.754,40 de lei, echivalentul a peste 3,32 milioane de euro.

Numerele câștigătoare de duminică, 25 octombrie

Loto 6/49: 39, 10, 33, 27, 29, 28

Noroc: 4 2 5 7 4 2 9

Joker: 10, 39, 20, 16, 1 + 8

Noroc Plus: 2 4 0 9 0 3

Loto 5/40: 8, 22, 12, 21, 1, 16

Super Noroc: 4 1 3 0 0 8

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 1,51 milioane de lei (peste 283.000 de euro).

La Joker, reportul la categoria I a ajuns la 460.900 de lei (peste 86.100 de euro), iar la categoria a II-a, acesta depăşeşte 289.700 de lei.

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de 39.300 de lei. La Super Noroc reportul cumulat este de 68.700 de lei.