Loto 6/49 de duminică, 9 noiembrie. Report uriaş, de 9,42 milioane de euro. La Joker, suma trece de 7 milioane de euro

1 minut de citit Publicat la 12:17 09 Noi 2025 Modificat la 12:17 09 Noi 2025

Loteria Română organizează noi trageri la Loto 6/49. FOTO: Hepta

Un report de peste 47,92 milioane de lei (peste 9,42 milioane de euro), se înregistrează la jocul Loto 6/49, categoria I, iar la Joker, la aceeaşi categorie, este un report de 37,72 milioane de lei (peste 7,42 milioane de euro), informează Loteria Română.

Duminică, 9 noiembrie, vor avea loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la cele joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 de câştiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane lei.

Potrivit sursei citate, la jocul Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,84 milioane de lei (peste 755.700 de euro), iar la Joker, categoria a II-a, reportul este de peste 153.600 de lei (peste 30.200 de euro).

Premii mai mici la celelalte jocuri

De asemenea, la Noroc Plus, la categoria I, suma acumulată depăşeşte 78.800 de lei (peste 15.500 de euro), în timp ce la Loto 5/40, categoria I, este în joc un report în valoare de peste 141.600 de lei (peste 27.800 de euro).

În acelaşi timp, la jocul Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 40.900 de lei.

Potrivit sursei citate, la extragerea Loto 5/40 de joi, 6 noiembrie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 229.679,90 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

În plus, la Joker, la categoria a III-a, s-a consemnat un câştig 66.274,65 lei, cu un bilet jucat online pe platforma bilete.loto.ro.