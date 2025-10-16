Loto 6/49 de joi, 16 octombrie. Numerele câștigătoare și premiile puse în joc

Loteria Română a organizat noi trageri la Loto 6/49. FOTO: Hepta

Loteria Română a organizat joi, 16 octombrie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 12 octombrie, au fost acordate peste 28.700 de câștiguri în valoare totală de peste 2,63 milioane de lei.

Numerele extrase la Loto 6/49

Loto 6/49: 12, 32, 15, 2, 7, 25

Noroc: 6, 5, 9, 4, 1, 5, 3

Joker: 5, 11, 9, 10, 43, + 17

Noroc Plus: 0, 4, 3, 8, 1, 9

Loto 5/40: 38, 25, 3, 35, 30, 7

Super Noroc: 1, 3, 7, 2, 7, 2

Report de peste 6,89 milioane de euro la Joker

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 40,29 milioane de lei (peste 7,91 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,32 milioane de lei (peste 652.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,13 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,31 milioane de lei (peste 258.600 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 55.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 569.300 de lei (peste 111.700 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 27.100 de lei.