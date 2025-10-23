Loto 6/49 de joi, 23 octombrie. Report de peste 7,07 milioane de euro la Joker

<1 minut de citit Publicat la 09:25 23 Oct 2025 Modificat la 09:25 23 Oct 2025

Loteria Română organizează noi trageri la Loto 6/49. FOTO: Hepta

Joi, 23 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 19 octombrie, Loteria Română a acordat 38.947 de câștiguri în valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,47 milioane de lei (peste 8,34 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,58 milioane de lei (peste 704.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,99 milioane de lei (peste 7,07 milioane de euro), iar la categoria a III-a, reportul este de aproximativ 102.000 de lei (peste 20.000 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 111.300 de lei (peste 21.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 56.000 de lei.

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 49.260 de lei.