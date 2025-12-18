MAE a lansat oficial aplicaţia "Călătoreşte informat", care este gratuită. Valoarea proiectului a fost peste 3 milioane de euro

Oana Darie, dir. gen. al Departamentului Consular. Sursa foto: captură video Facebook/Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania

Ministerul Afacerilor Externe a lansat oficial, joi, aplicaţia "Călătoreşte informat", o platformă de servicii digitale care va permite publicarea de alerte, notificări, ghiduri şi alte informaţii relevante pentru cetăţenii care călătoresc în străinătate, potrivit Agerpres. Valoarea proiectului a fost peste 3 milioane de euro, a anunţat şefa Departamentului Consular, Oana Darie.

Directorul general al Departamentului Consular, Oana Darie, a declarat, într-o conferinţă de presă, că valoarea totală a contractului de finanţare aferentă proiectului a fost de 14.920.994 lei, din care 12.584.528 lei – finanţare europeană nerambursabilă, iar 2.336.465 lei, cofinanţare naţională proprie. Durata de implementare a proiectului a fost de 45 de luni, respectiv între 4 decembrie 2019 şi 3 septembrie 2023, când a avut loc recepţia finală a sistemului informatic.

"Plecând de la obiectivul constant al MAE de a folosi canale şi instrumente eficiente, adaptate nevoilor actuale de comunicare şi informare a cetăţenilor români, aplicaţia «Călătoreşte informat» constituie un instrument nou, îmbunătăţit, prin raportare la vechea aplicaţie "Călătoresc în siguranţă».

Aplicaţia «Călătoreşte informat» este deja disponibilă pe Google Play şi App Store, este gratuită şi poate fi descărcată uşor pe telefoanele mobile. Aceasta reprezintă un instrument de informare pentru cetăţenii români care intenţionează să călătorească în străinătate, oferind informaţii relevante precum condiţiile de călătorie, atenţionările de călătorie sau avertismentele de călătorie. Dincolo de funcţia de informare, aplicaţia este şi un instrument foarte eficient, în opinia noastră, de semnalare a unor situaţii sau evenimente deosebite, inclusiv cu potenţial de criză consulară, permiţând utilizatorilor să notifice în timp real dacă se află într-o situaţie deosebită de urgenţă care necesită acordarea de protecţie consulară imediată", a precizat Oana Darie.

Ea a subliniat că aplicaţia permite diseminarea în timp real şi printr-un instrument facil, la îndemână, a unor informaţii relevante în contextul călătoriilor în străinătate, facilitează eficientizarea acordării protecţiei consulare de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, inclusiv prin posibilitatea de a accesa în timp real numărul de cetăţeni români aflaţi într-un anumit stat la un anumit moment, pe baza informaţiilor transmise de cetăţeni în mod voluntar.

"Aplicaţia facilitează, de asemenea, informarea şi notificarea în timp real a utilizatorilor cu privire la elemente de noutate sau eventuale instrucţiuni sau recomandări în contextul crizelor consulare. Avem aşteptări mari de la această aplicaţie, dar mai ales din perspectiva modului în care aceasta va fi utilizată de către cetăţeni. Aşadar, vizăm consolidarea reflexului cetăţenilor români de a consulta informaţiile puse la dispoziţie de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la călătoriile în străinătate anterior efectuării acestora şi implicit facilitarea unor alegeri şi decizii responsabile în cunoştinţă de cauză anterior şi pe durata deplasărilor în străinătate. De asemenea, vizăm creşterea numărului de cetăţeni români care îşi vor înregistra călătoriile în străinătate (...) prin oferirea unui instrument care se pliază pe tendinţele digitale actuale. Ne dorim să facilităm crearea la nivelul cetăţenilor români a reflexului de a notifica Ministerul Afacerilor Externe cu prioritate, în cazul unor evenimente deosebite cu potenţial de criză consulară", a subliniat Oana Darie.