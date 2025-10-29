Antena 3 CNN Actualitate Social MAI: Plastifierea certificatelor de naștere sau de căsătorie nu e legală

MAI: Plastifierea certificatelor de naștere sau de căsătorie nu e legală

I.C.
<1 minut de citit Publicat la 15:27 29 Oct 2025 Modificat la 15:33 29 Oct 2025
Captură de ecran 2025-10-29 153257
Plastifierea certificatelor de naștere sau de căsătorie nu e legală. Foto: eGhișeul.ro

Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne le reamintesc românilor că plastifierea actelor de stare civilă, precum certificate de naştere şi de căsătorie, nu este legală, iar aceste documente devin nule şi îşi pierd valabilitatea.

„Credeai că plastifierea documentelor este o bună soluţie pentru a ţi le păstra intacte? Ei bine, în România nu este legală plastifierea actelor de stare civilă, cum sunt certificatele de naştere, de căsătorie sau deces. Dacă sunt plastifiate, documentele devin nule şi fără valabilitate. 

Te poţi lovi de probleme în momentul în care doreşti să le foloseşti pentru reînnoirea cărţii de identitate, spre exemplu. Nulitatea documentelor o constată ofiţerii de stare civilă sau funcţionarii autorizaţi. Ce poţi să faci? Soluţia este să soliciţi un duplicat de la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor din ţară sau, dacă te afli în străinătate, de la consulatele române”, au anunţat reprezentanţii MAI.

Ei recomandă cetăţenilor să păstreze astfel de documente într-o folie de protecţie.

 

