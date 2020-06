Maria Dragomiroiu, povești neștiute despre copii și nepoți: 'Mi-am lăsat copiii să facă ce au dorit ei în viață'

Maria Dragomiroiu a primit titlul de cetățean de onoare al Capitalei, după ce, în comuna ei nu s-au strâns suficiente voturi în consiliul local pentru a i se acorda acestă distincție.

”Dani are șase ani și câteva luni. La toamnă pleacă la școală. Am patru nepoți, el e cel mai mic și e așa ca un balsam pentru mine și pentru tataie. Sora lui are spre 16 ani, iar celelalte două au 12 și 11 ani.

Ce e aici când ne întâlnim. Nouă ne place așa, cum am crescut noi ca la țară.

Eu aveam 22 de ani. Nu aveam nimic, decât pe copiii mei. Eram cea mai fericită. Mi-am lăsat copiii să facă ce au dorit ei în viață. Fata mea e profesor universitar și băiatul meu este inginer de sunet la Arena Națională”, a spua Maria Dragomiroiu.

