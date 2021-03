Metoda "ghiulul la schimb pentru benzină" folosită de escroci în Constanţa

Totul a iesit la iveală după ce în mediul online au apărut imagini și informații cu un grup de români cu mașini cu numere de Anglia care s-au specializat în înșelătorii prin metoda ”ghiulul”.

"Aveți grijă, acest Audi este situat aproape în dreptul Pompierilor de la Midia pe partea stângă până în primul pod. Se fac că nu au motorină. Doar ce am asistat la un caz cu o doamnă care voiau sa o păcălească. Când am oprit să vedem ce se întâmplă, au mai coborât doi din mașină care erau în spate. Se dau ca sunt arabi și nu vorbesc bine“ spune tânărul pe Facebook.

Postarea a devenit virală şi în scurt timp mai multe persoane au confirmat că acest grup există şi românii riscă să fie înselaţi.

"Mi-au spus că îmi dă ghiulul în schimbul unor bani pentru benzină"

"I-am întâlnit in Navodari ieri, mi-a tăiat fata in trafic de asta am și reținut-o! (..) Am oprit si eu o data crezând ca chiar au nevoie de ajutor, erau cu un Mercedes gri, mi au spus ca nu mai au benzina si nici bani, că îmi dă ghiulul la schimb in schimbul unor bani, erau doi bărbați in jur de 40 de ani de cetățenie chipurile turca!! Bănuiesc că-s aceiași", a spus cineva.

"Au zis că nu au motorină şi vor 100 lei"

"Am oprit si eu si la fel vroiau bani ca nu au motorina si ca nu stiu sa vb romana si le-am zis ca stiu si engleza sa spuna dc au nevoie si au zis ca nu au motorina si ca vor 100 lei si le-am zis ca ma duc si le iau eu 5 l si bani nu le dau ! După au zis ca imi da in ghiul in valoarea la bani si le-am zis nu multumesc", a mai spus cineva.

"Au vrut să-mi dea câteva ghiuluri pentru câteva sute de dolari"

"Am avut bucuria să găsesc o familie cu 2 copii într-o mașină, limuzină, chiar în Vancouver, Canada, să-mi ofere câteva ghiuluri pentru câteva sute de dolari! Au avut surpriza din partea mea! Și eu sunt din România, si chiar crescut pe lângă ei, a mai explicat cineva.

Presa locală a anunţat că reprezentanții IPJ Constanța au precizat că se fac verificări și că au în atenție cazul.

