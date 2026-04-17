Ministerul Educaţiei explică ce este învăţământul dual. Ce elevi îl pot urma, ce beneficii aduce şi în ce domenii se obţin calificări

Ministerul Educaţiei explică ce este învăţământul dual. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Educaţiei le-a transmis, vineri, părinţilor şi elevilor care urmează să "intre" la liceu ce este învăţământul dual şi de ce ar fi o alegere potrivită. În cadrul acestei forme de învăţământ, "elevii care au împlinit 16 ani pot încheia, cu operatorii economici, contracte individuale de muncă cu timp parțial". Adică, în paralel cu cursurile teoretice, adolescenţii pot face "practică" plătită.

"Vă întrebați ce liceu și ce specializare ar putea urma copilul dumneavoastră? Ați auzit de învățământul dual și nu știți prea bine ce înseamnă sau care sunt oportunitățile pe care le oferă? Astăzi, la „PUNCTUL de informare EDU”, câteva informații care sperăm să vă ajute:

Ce înseamnă învățământ dual?

Este o formă de organizare în învățământul liceal, care asigură, pe lângă cursurile teoretice, și formare profesională, în baza unui parteneriat cu operatorii economici, care își asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor.

Câteva dintre motivele pentru care învățământul dual merită să fie o alegere:

Elevii care au împlinit 16 ani pot încheia, cu operatorii economici, contracte individuale de muncă cu timp parțial, iar activitatea prestată în baza contractului individual de muncă încheiat cu operatorul economic se echivalează cu activitatea de instruire practică.

Din anul școlar 2026-2027, elevii care urmează liceul în sistem dual pot dobândi două calificări profesionale (una la finalul clasei a XI-a, nivel 3 CNC, și una la finalul clasei a XII-a, nivel 4 CNC)

După clasa a XI-a elevii își pot continua studiile în același liceu, putând obține calificare de nivel 4 CNC la sfârșitul clasei a XII-a și având posibilitatea să susțină examenul de bacalaureat.

Certificatele de calificare obținute sunt recunoscute la nivel național.

După liceu, absolvenții de învățământ dual pot continua facultatea tot în sistem dual.

Până în acest moment, în universitățile din țară sunt cel puțin 60 de programe în sistem dual", a comunicat ministerul Educaţiei.

Autorităţile au anunţat şi în ce domenii se pot forma elevii în cadrul învăţământului dual:

"În ce domenii se pot obține calificări?

Câteva exemple: producție media, mecanică, electromecanică, chimie industrială, tehnici poligrafice, comerț, turism și alimentație.

Solicitați informații la școală sau/și la inspectoratul școlar din județul în care vă aflați și decideți informat ce i se potrivește mai bine copilului dumneavoastră".