Ministrul Muncii a anunţat câţi bani mai are România pentru pensii înainte de Paști

Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi, le dă asigurări pensionarilor că există bani de pensii înainte de sărbători. Budăi a mai spus că peste 33.000 de pensii au fost recalculate în ultima perioadă în România.

"Vreau să le spun tuturor pensionarilor să nu ia în seamă niciun zvon sau declaraţie alarmantă cum că nu am avea bani de pensii, că nu am avea prevăzut în buget sau că banii pentru majorări nu se vor acorda. Unor astfel de declaraţii le-am spus eu iresponsabile pe care le cataloghez la fel şi acum şi pe perioada anului 2017 şi pe perioada anului 2018. Ştim cu toţii că legea pentru recalcularea pensiilor nu era cuprinsă în programul de guvernare, dar majoritatea parlamentară şi-a asumat-o în Parlament şi noi acum îndreptăm tot ce a fost făcut cumva în mod nepotrivit în situaţia în care 33.000 de dosare de pensii au fost recalculate, iar în medie 30.000 vor fi depuse în plată. Cu siguranţă că acum majoritatea pensionarilor au primit acasă diferenţe de bani. În continuare cu recalcularea şi cu acea majorare cu 15% a punctului de pensie prevăzută pentru 15 septembrie 2019. În data de 15 aprilie am încheiat toate plăţile privind pensia curentă a lunii aprilie şi până azi am dat diferenţele. Celelalte dosare care trebuie recalculate o să fie trecute prin modului informatic, ulterior trebuie să le scoatem din arhivele noastre şi fizic pentru a putea fi recalculate. E o muncă intensă", a precizat ministrul Muncii, Marius Budăi la postul de televiziune România TV.