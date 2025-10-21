Ministrul Transporturilor îi ceartă pe directorii CFR pentru haosul din gări: “Funcțiile nu trebuie folosite pentru răfuieli personale”

Datoria celor de la CFR Călători depășește 100 de milioane de lei. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a reacționat marți în urma haosului din gări după ce a fost suspendată circulația mai multor trenuri. Ministrul a transmis directorilor CFR Călători și CFR infrastructură că va lua măsuri dacă problema nu va fi rezolvată. El a precizat că rolul celor doi este ”să ofere servicii publice de calitate, nu să se folosească de funcţii pentru răfuieli personale”.

Ciprian Șerban a mai precizat că directorul General al CFR Călători, Traian Preoteasa, are posibilitatea să plătească datoria și să stingă conflictul care creează probleme.

“În cazul în care nu vor găsi soluții prin dialog, mă văd obligat să solicit măsuri împotriva ambilor.

Situația creată este una cu impact social, iar eu, ca ministru, sunt obligat să iau decizii pentru cetățeni.

Trebuie să menționez că ARF (Autoritatea pentru Reformă Feroviară) a alocat deja pentru CFR Călători, pentru luna aceasta, 243 de milioane de lei. Această sumă este destinată inclusiv plății datoriilor de peste 70 de milioane de lei pe care CFR Călători le are acum față de CFR Infrastructură, administratorul infrastructurii feroviare”, a transmis Ministrul Transporturilor, într-un mesaj pe Facebook.

Acesta a mai spus că directorul General al CFR Infrastructură (CFR S.A.), Ion Simu, ar trebui “să abordeze situația lucid”, astfel încât circulația să nu fie blocată.

“Chiar dacă managementul celor două Companii este selecționat în baza Ordonanței privind managementul corporativ (109/2011), directorii acestora trebuie să înțeleagă, în primul rând, rolul social al activităților pe care le prestează. Cred că cei doi nu au înțeles că principala lor obligație nu este să câștige bani în detrimentul serviciilor publice prestate.

Rolul lor este să ofere servicii publice de calitate și nu să se folosească de funcțiile pe care le dețin pentru răfuieli personale.

Ca ministru, nu voi tolera astfel de comportamente, iar cine nu înțelege că este în slujba cetățeanului va pleca acasă”.

Haos în gări, din cauza datoriilor CFR

Zeci de trenuri ale CFR Călători au fost suspendate, marți, după ce oficialii companiei de stat nu au achitat la termen sumele restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI).

Elevii, studenţii, profesorii şi muncitorii nu au fost anunţaţi, iar unii dintre ei au fost nevoiţi să aştepte chiar şi două ore pentru două staţii.

Compania Naţională de Căi Ferate a anunțat, pe 16 octombrie, că a transmis o notificare către directorul general CFR Călători, Traian Preoteasa, prin care l-a informat în legătură cu suspendarea circulaţiei trenurilor, întrucât nu au fost achitate facturile restante aferente tarifului de utilizare a infrastructurii (TUI). Potrivit oficialilor de la CFR S.A., în prezent, valoarea acestor restanţe se ridică la suma de 79.914.237,65 lei. Achitarea sumelor restante trebuia făcută până la data de 20 octombrie.

Atunci, se anunța că în total ar fi vorba de 70 de trenuri regio și interregio care ar urma să fie suspendate.

În notificarea trimisă către CFR Călători s-a mai menţionat că nu a fost respectată convenţia de eşalonare şi că acest lucru a afectat plăţile salariilor personalului CFR SA. Circulaţia trenurile Regio ar urma să fie suspendată din 21 octombrie, iar cea a trenurilor InterRegio, din 7 noiembrie.