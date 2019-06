Multiplul campion mondial Mircea Zamfir, lecție de viață și generozitate

foto: Antena 3

Pentru copiii orfani, pentru copiii care cresc la limita sărăciei, pentru cei cu care viața a fost crudă, multiplul campion mondial Mircea Zamfir a avut un vis: să ajute, să întindă o mână, să pună umărul, să sprijine.

Și nu s-a oprit până nu a reușit să-și vadă visul cu ochii. Și-a luat câțiva oameni de încredere lângă el și împreună trudesc pentru binele altora la Asociația Inimi de Campioni.

Povestea lui Mircea nu se termină însă aici, pentru că Mircea nu este doar campionul de la Ultimul Trib sau campionul copiilor pe care îi ajută, ci este campionul României, multiplu medaliat la gimnastică aerobică.

Performanțele lui ne-au dus țara pe podium la nenumărate competiții. Performanța se obține cu mari sacrificii, bucuria podiumului ascunde adânc amintirea antrenamentelor chinuitoare, miilor de ore repetând și repetând până la perfecțiune.

Iar Mircea a avut rezultate excepționale cu care o țară întreagă ar trebui să se mândrească.

În inima lui de campion însă mai este loc pentru multe alte inimi, campioni mai mici a căror bătălie nu este pentru performanță, ci pentru viață.

Mircea Zamfir a povestit, în ediția de luni a emisiunii "Sinteza zilei", cum și-a găsit drumul în viață, dar și drama teribilă pe care a trăit-o. După o traumă despre care vorbește deschis acum a ajuns să citească Biblia. În scurt timp aceasta a ajuns să fie arma lui secretă.

"O perioadă am crezut că îl cunosc pe Dumnezeu și nu am citit niciodată Biblia. Și m-am rătăcit, ce-i drept, ca un fir rătăcitor, necunoscând ce înseamnă creștinismul și resursele acestea deosebite. Am început să trăiesc destul de tulburător, au început să vină faima, banii și nu a fost o viață plăcută. La un moment dat am exagerat foarte mult și am ajuns la niște lucruri mai puțin plăcute ale vieții.

Știi cum sunt vedetele care exagerează și apoi își pierd bucuria vieții? Doi ani a durat acea perioadă și am ajuns la o extremă destul de neplăcută, dar mie îmi place să tratez totul așa cum este. Am vrut să mă sinucid, la un moment dat!", a mărturisit Mircea Zamfir.

Mircea a povestit cum a ajuns să-l provoace pe Dumnezeu ca să iasă din criza sa personală și apoi să ajungă să-i ajute și pe alții.

"Când a venit ideea să fac ceva pentru copii trăiam într-o cameră și m-am pus în genunchi și am spus 'Doamne, a venit momentul, m-am luptat cu ideea ce trebuie să fac eu pentru Tine. A venit copilul, efectiv m-a schimbat total și am zis să fac ceva pentru copii'.

M-am gândit la orfelinat atunci, dar lucrurile s-au mai schimbat și, zic eu, spre bine, pentru că normal nu orfelinatul este scopul unui copil care nu are părinți, ci să fie integrat într-o familie", a spus Mircea.