Ora de vară 2026: Când se dau ceasurile înainte și ce înseamnă asta

2 minute de citit Publicat la 11:18 05 Feb 2026 Modificat la 11:19 05 Feb 2026

Ora de vară 2026 FOTO: Getty Images

Pentru că influențează direct rutina zilnică a oamenilor din întreaga lume, ora de vară este una dintre cele mai discutate schimbări de program în fiecare an. În 2026, românii vor trece din nou la ora de vară, moment în care ceasurile se dau înainte cu o oră, iar zilele devin vizibil mai lungi.

Deși pare o modificare minoră, această schimbare are efecte asupra somnului, sănătății și organizării activităților zilnice. În continuare, vei afla când se face trecerea la ora de vară în 2026, care sunt motivele acestei schimbări și ce înseamnă ea, concret, pentru viața de zi cu zi.

Când se trece la ora de vară în 2026

În România, ca în toate statele Uniunii Europene, se trece la ora de vară în ultima duminică din luna martie. În anul 2026, această dată este duminică, 29 martie.

În noaptea de sâmbătă spre duminică (28–29 martie 2026), ceasurile se dau înainte cu o oră, iar ora 03:00 devine ora 04:00.

Asta înseamnă că vom dormi cu o oră mai puțin, dar ne vom bucura de mai multă lumină naturală seara. România va trece de la ora standard (EET) la ora de vară (EEST).

De ce se schimbă ora în fiecare an

Schimbarea orei a fost introdusă pentru a valorifica mai bine lumina naturală a soarelui. Ideea principală este reducerea consumului de energie electrică și adaptarea activităților zilnice la durata zilei.

Principalele motive pentru trecerea la ora de vară sunt:

folosirea mai eficientă a luminii naturale,

reducerea consumului de energie,

stimularea activităților economice și sociale,

mai mult timp petrecut afară, în special seara.

Deși beneficiile economice sunt discutate tot mai des, sistemul este încă aplicat în majoritatea țărilor europene.

Ce înseamnă ora de vară pentru viața de zi cu zi

Trecerea la ora de vară influențează rutina zilnică, chiar dacă doar temporar. Cele mai frecvente efecte sunt resimțite în primele zile după schimbare.

Efecte asupra somnului

Pierderea unei ore de somn poate duce la:

oboseală,

dificultăți de concentrare,

iritabilitate.

Organismul are nevoie de câteva zile pentru a se adapta noului program.

Impact asupra sănătății

Pentru unele persoane, în special copii, vârstnici sau cei cu afecțiuni cronice, adaptarea poate fi mai dificilă. Specialiștii recomandă:

culcare mai devreme cu 15–20 de minute, cu câteva zile înainte,

evitarea ecranelor seara,

menținerea unei rutine constante de somn.

Beneficii practice

Pe partea pozitivă, ora de vară aduce:

mai multă lumină seara,

posibilitatea de a petrece mai mult timp în aer liber,

o stare generală de bine pentru mulți oameni.

Se va renunța la schimbarea orei?

Subiectul renunțării la ora de vară și ora de iarnă a fost intens discutat la nivelul Uniunii Europene. Deși s-a propus eliminarea schimbării sezoniere a orei, nu s-a luat încă o decizie finală aplicabilă tuturor statelor membre.

Astfel, în 2026, trecerea la ora de vară este încă în vigoare, iar ceasurile se vor da înainte conform regulilor actuale.