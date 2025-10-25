„Timpul Legal Român”: Românii vor dormi cu o oră în plus în această noapte, odată cu trecerea la ora de iarnă

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

În noaptea de sâmbătă, 25 octombrie 2025, spre duminică, 26 octombrie 2025, România revine la așa-numita oră de iarnă, sau „Timpul Legal Român”. În fiecare an, în luna octombrie are loc schimbarea orei, prin renunțarea la ora de vară și revenirea la Timpul Legal Român, respectiv în ultima duminică a lunii, atunci când ora 4.00 devine ora 3.00, informează Agerpres.

În noaptea zilei de 25 spre 26 octombrie, în România vom dormi cu o oră în plus, iar ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an, având 25 de ore.

În țările care aplică această schimbare a orei, procesul nu va fi simultan din cauza diferenței de fus orar.

Deși uneori este uzitată expresia „trecerea la ora de iarnă”, este important de subliniat că nu există o „oră de iarnă” propriu-zisă.

Ceea ce se întâmplă, de fapt, este revenirea de la ora de vară la Timpul Legal Român. Acesta este echivalent cu timpul standard al Europei de Est și este cu 2 ore înaintea Timpului Universal Coordonat (UTC), fiind egal cu UTC+2. Din martie și până în octombrie, când se aplică ora de vară, România folosește fusul orar UTC+3, aflându-se cu 3 ore înaintea UTC.

În 2025, trecerea la ora de vară s-a produs, în România, în data de 30 martie 2025, atunci când ora 03.00 a devenit ora 04.00.

Prin introducerea orei de vară s-a urmărit folosirea mai eficientă a luminii naturale (a Soarelui) și reducerea consumului de energie. Benjamin Franklin a sugerat, în 1784, această metodă, dar a fost aplicată, pentru prima dată, în timpul Primului Război Mondial, în 1916, de câteva țări din Europa.

Cum a fost introdusă ora de vară în Europa

Primii care au introdus ora de vară au fost germanii, începând cu 1916 (între 30 aprilie - 1 octombrie). Au urmat britanicii, care au introdus ora de vară tot în 1916 (între 21 mai - 16 octombrie).

Alte țări care au introdus ora de vară au fost: Belgia, Danemarca, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia și Tasmania, potrivit Observatorului astronomic 'Amiral Vasile Urseanu'.

Nu toate statele folosesc în acest moment ora de vară, iar perioada nu este aceeași în toate țările care recurg la schimbarea orei. Țările ecuatoriale și tropicale nu aplică această oră, deoarece durata zilei este egală de-a lungul anului. Nici China și nici Japonia nu folosesc ora de vară.

În România, ora de vară a fost introdusă în anul 1932, în intervalul 22 mai - 2 octombrie. Din 1933 și până în 1940, ora de vară era introdusă în prima duminică din aprilie până în prima duminică a lui octombrie.

Între anii 1941 și 1979, în România nu s-a mai folosit ora de vară.

Începând cu anul 1979 și până în 1996, cu unele excepții, ora de vară se introducea de la sfârșitul lui martie până la sfârșitul lui septembrie.

Din 1997, se trece la ora de vară începând cu ultima duminică din luna martie până în ultima duminică din luna octombrie, punctează astro-urseanu.ro.

Trecerea la ora de iarnă modifică ceasul biologic intern care reglează somnul

La nivelul Uniunii Europene (UE), directiva care reglementează trecerea la ora de vară a intrat în vigoare în 2001. Conform dispozițiilor acesteia, toate statele membre trec la ora de vară în ultima duminică din martie și revin la ora standard în ultima duminică din octombrie.

Un proiect de lege, publicat în 2018, propunea ca statele membre ale UE și țările afiliate să nu mai recurgă la schimbarea sezonieră a orei.

La 26 martie 2019, Parlamentul European a votat în favoarea sprijinirii proiectului de directivă a Comitetului UE pentru a opri schimbarea orei în UE. În condițiile care au urmat, cauzate de pandemia de coronavirus și de criza energetică, nu toate țările membre și-au făcut cunoscute deciziile, iar o hotărâre finală a fost amânată, potrivit www.timeanddate.com. Dezbaterea privind renunțarea în UE la trecerea la ora de vară continuă, fără să fie luată o decizie finală de eliminare a practicii.

Trecerea la ora de iarnă, în noaptea de 25 spre 26 octombrie, nu este deloc inofensivă, chiar dacă efectele negative sunt mai blânde decât schimbarea orei în primăvară. Modificarea perturbă subtil ritmul circadian, ceasul intern de 24 de ore care reglează somnul, producția de hormoni și starea de spirit.