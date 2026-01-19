Pilonul 3 de Pensii a avut cel mai bun an din istorie. Numărul participanților a ajuns la un milion

183.000 de români au început să economisească suplimentar prin fondurile de pensii facultative în 2025. Foto: Profimedia

Cele zece fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat în 2025 cel mai bun randament investiţional din istoria de aproape 19 ani a sistemului, respectiv de 19,6%, ajungând să administreze active nete în valoare de 7,4 miliarde lei (1,45 miliarde euro), în creştere cu 33% faţă de finele lui 2024, potrivit calculelor Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), informează Agerpres.

Potrivit sursei citate, un număr record de 183.000 de români au început să economisească suplimentar prin fondurile de pensii facultative în 2025, cu 37% mai mulţi decât în 2024, anul precedentului record. Astfel, la finele anului 2025 numărul total de români înscrişi la Pilonul 3 de pensii facultative a ajuns pentru prima oară la un milion, reflectând nivelul ridicat de încredere a populaţiei în fondurile de pensii private şi în economia naţională. În cursul anului 2025, aceştia au virat către conturile personale din Pilonul 3 contribuţii în valoare totală de circa 940 milioane de lei, cu 25% mai mult decât în 2024, de asemenea, înregistrându-se o valoare record pentru sistem.

Pe întreaga durată de funcţionare, 2007-2025, fondurile de pensii facultative au generat un randament mediu anual de 6,7%, comparativ cu o rată medie anuală a inflaţiei de 4,9%, conform calculelor APAPR. În termeni monetari, Pilonul 3 a generat un câştig pentru participanţi în valoare de 2,6 miliarde lei (515 milioane euro), net de toate comisioanele, în plus faţă de contribuţiile primite în administrare.

La Pilonul 3 de pensii facultative pot contribui toţi românii care înregistrează venituri de natură profesională (salariaţi şi cei cu activităţi independente, asimilaţi salariaţilor), dar şi angajatorii, care pot oferi contribuţii suplimentare la Pilonul 3 în numele salariaţilor, ca parte a pachetului de beneficii extra-salariale.

Participanţii la Pilonul 3 îşi pot retrage banii acumulaţi oricând după împlinirea vârstei de 60 de ani, ei putând să continue să contribuie şi după această vârstă. În cazul decesului participantului, banii acumulaţi în Pilonul 3 revin moştenitorilor legali sau testamentari.

APAPR precizează că noua lege de plată a pensiilor private (Legea 2/2026) va intra în vigoare abia pe 5 ianuarie 2027, până atunci aplicându-se în continuare normele tranzitorii ce permit atât plata unică, cât şi plata eşalonată pe maximum cinci ani.

De altfel, cele zece fonduri de pensii facultative au făcut în 2025 plăţi în valoare de circa 272 milioane de lei (+83% faţă de 2024) către 16.100 de beneficiari (+39% faţă de 2024). Plăţile totale realizate de Pilonul 3 pe întreaga durata de funcţionare (2007-2025) au atins 1,05 miliarde de lei către circa 107.000 de beneficiari.

În prezent, contribuţiile la Pilonul 3 sunt deductibile în limita a 400 euro/an pentru persoane fizice şi angajatori, ceea ce face ca sumele virate de fiecare participant să fie de aproape trei ori mai mici decât cele din Pilonul 2.

Actualizarea acestui plafon ar reprezenta o oportunitate importantă de a stimula economisirea suplimentară pentru vârsta pensionării, consideră APAPR. În contextul creşterii veniturilor şi al provocărilor demografice, majorarea deductibilităţii ar face Pilonul 3 mai atractiv, încurajând participarea activă atât a populaţiei, cât şi a angajatorilor, susţine organizaţia.