Planul ascuns al companiei Meta cu discuțiile tale private cu chatbot-ul AI. Cum se va folosi de conversaţii

Planul ascuns al companiei Meta cu discuțiile tale private cu chatbot-ul AI. Cum se va folosi de conversaţii. Foto: Getty Images

Meta a avut, încă de la bun început, un plan precis în privinţa discuţiilor tale private cu chatbot-ul său AI. A recunoscut-o, miercuri, chiar compania deţinută de Mark Zuckerberg. Chat-urile și interacțiunile utilizatorilor cu Meta AI vor fi folosite în curând pentru a-i viza cu reclame și mai personalizate. Utilizatorii vor începe să vadă notificări despre schimbare săptămâna viitoare, dar aceasta nu va intra în vigoare decât pe 16 decembrie, informează CNN.

Meta vizează deja utilizatorii cu reclame bazate pe ceea ce postează și pe ce dau clic, precum și pe cine sunt conectați, pe platformele sale de socializare.

Cum funcționează algoritmii

Aceste date permit companiei să deducă ce ar putea cumpăra utilizatorii. Dar în conversațiile cu chatbot-ul Meta, utilizatorii ar putea spune direct companiei despre ce cumpără, despre călătoria pentru care își vor face bagajele în curând sau despre problemele pe care le-ar putea rezolva un produs.

„La fel ca alte servicii personalizate, adaptăm reclamele și conținutul pe care le vedeți în funcție de activitatea dumneavoastră, asigurându-ne că experiența dvs. evoluează pe măsură ce interesele dvs. se schimbă”, a declarat Meta în postarea sa de blog de miercuri în care a anunțat schimbarea.

„Mulți oameni se așteaptă ca interacțiunile lor să facă ceea ce văd mai relevant. În curând, interacțiunile cu inteligența artificială vor fi un alt semnal pe care îl vom folosi pentru a îmbunătăți experiența oamenilor”.

Meta AI are 1 miliard de utilizatori lunar, potrivit companiei, deși nu este clar cât de des interacționează acești utilizatori cu acesta. Utilizatorii pot comunica cu chatbot-ul prin Facebook, Instagram, WhatsApp sau aplicația independentă Meta AI.