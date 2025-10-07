Ploaie torențială și în stația de metrou Eroilor. Călătorii, nevoiți să ocolească bălțile formate pe peroane

1 minut de citit Publicat la 16:40 07 Oct 2025 Modificat la 16:42 07 Oct 2025

Stația de metrou Eroilor, plină de bălți, după ce apa s-a infiltrat prin tavan FOTO: Captură video/ Facebook București FM

Ploile torențiale au creat probleme în Capitală nu doar la suprafață, ci și în stațiile de metrou. Imagini apărute pe rețelele de socializare arată stația de metrou Eroilor plină de bălți, după ce apa s-a infiltrat prin tavan.

Incidentul are loc în contextul în care ANM a emis un Cod Roșu pentru Capitală și județele din sudul țării, valabil până miercuri seară.

„Stația de metrou Eroilor, plouă… și în subteran!”, este comentariul care însoțește clipul video care apare pe pagina de Facebook BucureștiFM.

Reacția Metrorex în urma incidentului

Metrorex a reacționat precizând că personalul care se ocupă de curățenie a intervenit pentru a înlătura efectele infiltrațiilor.

"Echipele de specialitate acţionează prin monitorizarea staţiilor, galeriilor şi căilor de acces, cu scopul de a interveni prompt pentru remedierea oricăror situaţii cauzate de condiţiile meteorologice nefavorabile. Deja, în unele staţii, infiltraţiile au fost mai pronunţate (ex: Eroilor 1), iar salariaţii Metrorex în colaborare cu firma de curăţenie, alţi partenerii contractuali şi furnizorii de utilităţi au intervenit cu rapiditate şi au înlăturat efectele infiltraţiilor", precizează Metrorex, într-o postare pe Facebook.

La acest moment, trenurile de metrou circulă conform graficului de circulaţie, nefiind înregistrate perturbări în traficul subteran, a mai spus Metrorex.

"Compania rămâne în permanenţă în legătură cu autorităţile competente şi monitorizează evoluţia fenomenelor meteo şi intervenţia promptă în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute", subliniază sursa citată.

Meteorologii au extins marţi Codul roşu de ploi abundente la cinci judeţe şi municipiul Bucureşti, avertizarea urmând să intre în vigoare marţi seara la ora 21:00.

Potrivit noilor avertizări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 15:00, în judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi în municipiul Bucureşti va ploua torenţial şi abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 80...100 şi izolat 120...140 l/mp.