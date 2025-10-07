Școlile și grădinițele din Capitală sunt închise miercuri din cauza codului roșu de furtuni

Elevii nu vor merge miercuri la școală / Foto: Getty Images

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a anunțat, marți, la Antena 3 CNN că școlile din municipiul București vor fi închise miercuri, 8 octombrie, în contextul codului roșu de ploi abundente.

„În primul rând, vreau să asigur toți bucureștenii că noi suntem pregătiți. Am vorbit cu ApaNova, cu ISU, cu absolut toate forțele de ordine pentru a asigura bucureștenii că apele vor fi deversate cât mai rapid. Discuția se întâmplă în acest moment și da, școlile municipiului București vor fi închise mâine, pe perioada codului roșu de ploi torențiale.

Acum suntem în momentul acesta în discuții cu Comitetul de Situații de Urgență al Municipiului București. Eu am ieșit ca să pot să vă răspund la telefon. Înclinăm toate forțele de ordine și toate administrațiile ca să fie închise școlile pe perioada codului roșu, la fel ca în celelalte județe, pentru că nivelul și volumul de apă care s-a anunțat este unul foarte mare și ar crea mari probleme dacă mâine bucureștenii ar pleca de la muncă pentru a putea să-și ia copiii de la școală. În funcție de cum evoluează lucrurile, în această seară vom lua decizii și pe aparatul administrativ de administrație publică.

Suntem în discuții cu toții de câteva ore bune pe acest subiect. Propunerea domnului prefect și a Inspectoratului Școlar a fost aceea de a închide școlile pentru ziua de mâine.

Noi susținem această propunere. Așteptăm votul final, pentru că ar trebui să ne gândim în primul la sănătatea populației și la riscul care se poate crea dacă părinții ar pleca, în cazul în care inundațiile ar fi foarte mari, să-și ridice copiii de la școală. Un răspuns oficial din partea Comitetului pentru Situații de Urgență, în scurt timp, dar în momentul de față discuțiile sunt avansate pentru a fi școlile închise mâine.

Credem că cel mai mare risc este ca orașul să fie paralizat în momentul în care este cod roșu. Cel mai important lucru e să ne asigurăm că nu există victime în această perioadă și că nu există deplasări în perioada codului roșu pentru lua copiii de la școală.

Nu vă pot spune nu știu ce decizie vor lua cei de la Ilfov, dar sunt sigur și cred că ar trebui luate împreună aceste decizii. București și Ilfov funcționează împreună, iar dacă nu avem o decizie unitară, nu facem altceva decât să bulversăm populația. Repet, cel mai important este ca în aceste momente unice pe care le-am avut în România, să ne asigurăm că populația nu este supusă unui pericol”, a anunțat Stelian Bujduveanu, în direct la Antena 3 CNN.

De asemenea, cursurile sunt suspendate și în județele Ialomița, Călărași și Constanța.

Cod roșu de ploi în București și cinci județe. Va ploua în 24 de ore cât pentru o lună

În următoarele ore, România va fi lovită din plin de ciclonul mediteranean Barbara. Meteorologii au actualizat și extins codul roșu de ploi, inclusiv pentru București.

Astfel, avertizarea care intră în vigoare la ora 21.00, vizează Capitala și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov. Fenomenele meteo extreme vor fi mai puternice decât cele de zilele trecute. Ar urma să plouă în 24 de ore cât pentru o lună întreagă.

Astfel, de marți seară ora 21:00 până miercuri la ora 15.00, vor fi ploi torențiale și abundente în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București.

De teama inundaţiilor devastatoare, autorităţile din Constanţa au luat deja măsuri de siguranţă: au fost puşi saci cu nisip în zonele de risc major, iar şcolile, grădinițele şi creşele vor fi închise miercuri.

Primarul îi avertizează pe cetăţeni să îşi facă provizii şi să rămână în case.

DSU le cere celor din zonele cu cod roșu să activeze mesajele RO-ALERT

De asemenea, în contextul avertizărilor meteo emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), autoritățile au anunțat măsuri speciale, iar reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) fac mai multe recomandări pentru populație.

Oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările, să fie pregătiți pentru fenomene extreme și să activeze mesajele RO-ALERT pentru a primi avertizările oficiale.