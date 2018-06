Poliția Română, atenționează populația cu privire la fraudarea sistemelor informatice. La ce trebuie să ai grijă

Foto: Politia Romana - www.politiaromana.ro

Poliţia Română nu solicită efectuarea de transferuri online pentru recuperarea de date şi avertizează că poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii informatice au fost sesizaţi despre desfăşurarea unei campanii prin care se încearcă fraudarea victimelor prin sisteme informatice în numele Poliţiei.



"Dacă primiţi un astfel de mesaj, este important să ştiţi că este o fraudă şi să nu daţi curs cererii! Sesizaţi Poliţia dacă aveţi calculatorul criptat sau dacă aţi plătit. Poliţia Română vă recomandă să nu plătiţi suma cerută pentru decriptarea fişierelor, în cazul în care calculatorul este virusat, întrucât de cele mai multe ori nu veţi recapătă fişierele. Anunţaţi de îndată Poliţia în cazul în care sunteţi victime ale unor astfel de atacuri", se arată într-un comunicat al IGPR.



Potrivit sursei citate, este bine să se facă back-up-uri regulate ale datelor stocate pe sistemul informatic, menţinerea sistemului updatat şi instalarea unui antivirus.



De asemenea, nu trebuie deschis niciodată un ataşament primit de la o persoană necunoscută sau un link neobişnuit primit pe reţelele de socializare.



Proiectul 'No More Ransom' a fost lansat în iulie 2016 de poliţia naţională olandeză şi Europol, instituţia de combatere a criminalităţii la nivelul Uniunii Europene, cu scopul de a creşte nivelul de colaborare dintre sectoarele public şi privat în lupta contra 'ransomware'.



Pe www.nomoreransom.org, utilizatorii pot afla informaţii suplimentare despre 'ransomware' şi modul în care se pot feri de această ameninţare.



În urma acestui demers, ce are ca scop lupta contra 'ransomware', Poliţia Română şi DIICOT au devenit parteneri asociaţi ai proiectului 'No More Ransom'.



Totodată, în operaţiunea Bakovia - decembrie 2017, poliţiştii Direcţiei de Combaterea a Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT au efectuat 7 percheziţii la persoane bănuite că ar fi infectat numeroase calculatoare cu programe maliţioase şi ar fi cerut recompense pentru decriptarea fişierelor afectate.



Acţiunea s-a desfăşurat în comun cu agenţii internaţionale precum Europol, FBI şi National Crime Agency. Este primul caz din lume în care s-a reuşit arestarea unor persoane bănuite de 'ransomware'.