Pot fi limitate temele la două ore pe zi? Un ordin de la Ministerul Educației a declanșat un val de critici şi de comentarii

Timpul dedicat temelor pentru acasă se limitează la cel mult 2 ore pe zi, conform unui Ordin semnat de ministrul Educației. Sursa foto: Profimedia

Timpul dedicat temelor pentru acasă se limitează la cel mult 2 ore pe zi, conform unui Ordin semnat de ministrul Educației, Daniel David, şi intrat în vigoare. Documentul îi obligă pe directori să-i verifice pe învăţători, iar diriginţii să monitorizeze profesorii de la clasă. Cadrele didactice critică decizia şi afirmă că e imposibil de pus în practică. Totuși, experţii în Educaţie vin cu o soluţie.

Noul Ordin îi bucură pe elevi şi părinţi, dar dascălii consideră că este foarte greu de pus în aplicare, pentru că este dificil pentru un profesor să ia legătura cu toate celelalte cadre didactice care predau la clasa respectivă pentru a putea să stabilească fiecare în parte câte exerciţii să le de copiilor, ca teme.

Experții în Educaţie spun însă că măsura nu e dificil de aplicat, dacă, de exemplu, la o clasă unde sunt 6 ore pe zi, fiecare profesor dă teme care pot fi rezolvate în cel mult 20 de minute. Astfel, s-ar putea ajunge ca toate temele adunate şi de la celelalte materii să fie rezolvate în 120 de minute, cât prevede Ordinul.

În plus, dispar temele pentru vacanţe, acestea devin facultative.

Ce prevede Ordinul care stabileşte limite de timp pentru teme

Art. 2. Tema pentru acasă este necesar să fie stabilită diferențiat, după cum urmează:

(1) Tema obligatorie, care are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei.

(2) Tema suplimentară, care este facultativă, cu caracter general sau individual-diferențiată, pentru activități de recuperare sau de pregătire pentru performanță.

Art. 3. (1) La nivelul educației timpurii și la clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă.

(2) Timpul total alocat la învățământul primar pentru temele obligatorii va fi de maximum 1 oră.

(3) Directorul unității de învățământ preuniversitar, pe baza analizei proprii și a feedbackului elevilor/părinților, monitorizează și ia măsuri pentru respectarea prevederilor alin. (1) și (2), în urma consultării cu responsabilul și membrii Comisiei pentru curriculum.

(4) Pentru toate celelalte niveluri de învățământ preuniversitar temele obligatorii pentru acasă nu pot depăși 2 ore.

(5) Dirigintele, pe baza analizei proprii și a feedbackului elevilor/părinților, monitorizează și informează directorul unității de învățământ preuniversitar care dispune măsuri în vederea respectării prevederilor alin. (4), în urma consultării cu responsabilul și membrii Comisiei pentru curriculum.

(6) Tema pentru acasă pentru o disciplină, având drept finalitate realizarea unor lucrări mai ample/de sinteză, poate să fie maximum una pe interval de învățare (modul).

Art. 4. (1) În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă pentru elevii din învățământul primar și gimnazial.

(2) Temele de vacanță sunt teme de tip suplimentar.

Art. 8. În stabilirea temelor pentru acasă se va evita apariția unor efecte negative, de tipul: pierderea interesului elevului față de învățare (din cauza cantității, dificultății sau monotoniei temelor etc.), oboseală fizică și emoțională, reducerea timpului liber destinat unor activități recreative (activități sportive, artistice, gospodărești, lectură etc.), adâncirea diferențelor dintre elevii performanți și cei aflați în dificultate.

Art 9. Se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă (cantitate mare de teme, exerciții repetitive), precum și solicitarea realizării/parcurgerii unor activități de învățare/conținuturi, care necesită o abordare sistematică în clasă și nu pentru a fi realizate/parcurse individual, ca temă pentru acasă.

Art. 10. (1) Anual se va colecta feedbackul elevilor și al părinților față de utilitatea și eficiența temelor pentru acasă.

(2) Directorul, pentru învățământul primar, și dirigintele clasei, pentru celelalte niveluri ale învățământului preuniversitar, sunt responsabili pentru colectarea feedbackului, care va fi analizat în consiliile de administrație ale unităților școlare, care vor lua măsuri atât pentru eficientizarea educației prin teme, cât și pentru creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților", se arată în Ordinul semnat de Daniel David.