Profesorul Dan Voiculescu: "România nu își mai permite noi generații de sacrificiu"

1 minut de citit Publicat la 11:30 09 Noi 2025 Modificat la 11:32 09 Noi 2025

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

"Copiii și nepoții noștri au nevoie de o societate echilibrată, stabilă, democratică şi prosperă", a scris profesorul Dan Voiculescu pe blogul său, amintind că "oamenii nu mai vor să audă de partide, de programe politice, de campanii electorale".

"De peste 20 de ani, în România se resimte o uriașă neîncredere față de politică. Oamenii nu mai vor să audă de partide, de programe politice, de campanii electorale.

În prezent, criza “partidelor clasice” este indiscutabilă. De aceea alegătorii ajung sǎ opteze pentru meteoriți politici, care apar și dispar de la un ciclu electoral la altul. Însă și meteoriții politici creează rapid dezamăgiri uriașe.

În timp, dezamǎgirea s-a transformat în lehamite. Starea de lehamite implică, pe lângǎ neîncredere, și o dozǎ semnificativă de dezgust. Iar de la dezgust la revoltǎ distanța este foarte micǎ.

Schimbările produse prin revolte determină costuri uriașe. Generații întregi sunt sacrificate până când începe reconstrucția. România nu își mai permite noi generații de sacrificiu.

Copiii și nepoții noștri au nevoie de o societate echilibrată, stabilă, democratică şi prosperă", a notat profesorul Dan Voiculescu.

În continuare, acesta a scris despre cum s-ar putea reface "încrederea națiunii române în mecanismele democratice":

"Pentru a ne asigura că drumul de la lehamite la revoltă nu devine ireversibil, este necesar să se refacă încrederea națiunii române în mecanismele democratice, în alegeri libere și în mișcări politice responsabile.

Cum se poate realiza o asemenea minune: renunțând la ambiții și răfuieli politice sterile, eliminând abuzurile de putere și oferind soluții concrete pentru problemele reale ale cetățenilor.

Știu, nu e deloc ușor.

Dar fără un efort uriaș din partea celor responsabili, după lehamitea actuală poate urma un dezastru imposibil de administrat cu mijloace democratice".