Rana care provoacă drame în România. Profesorul Dan Voiculescu cere măsuri pentru reîntregirea famiilor de români

”Tragedia de la Caracal demonstrează existența unei lungi serii de vulnerabilități ale instituţiilor şi societăţii româneşti, de la ineficienţa sistemului 112 până la incompetenţa stupefiantă a unor funcţionari.

Însă aduce la lumină o altă rană profundă a ţării noastre: familiile despărţite prin plecarea unuia sau a ambilor părinţi la muncă în străinătate. În acest caz, chiar întreaga societate suferă daune uriaşe.

Situația fetei dispărute în timpul unui drum "cu ocazia" pentru a ridica banii primiți de la părinți, din străinătate, subliniază o altă rană profundă: fragilitatea a sute de mii de familii din România, ai căror membri sunt despărțiți. Sute de mii de copii români au rămas în grija unor prieteni sau rude după ce părinții au plecat din țară pentru a le asigura un viitor mai sigur.

Oameni buni, cinstiți, muncitori aleargă prin toată Europa pentru a trimite bani acasă. Dar anii trec, iar distanța afectează relațiile dintre membrii familiei. Și toată lumea pierde: copii, părinți, întreaga societate. Iar viitorul "mai sigur" se îndepărtează constant.”, spune profesorul Voiculescu.

Profesorul Dan Voiculescu îi critică pe politicienii al căror impuls grotesc i-a împins să exploateze electoral momentul şi le cere tuturor să pună la punct o strategie care să vindece rana profundă a ţării.

”Înțelegând această realitate, consider că, în loc de acuze reciproce, cu iz electoral, și lacrimi false, cu iz etilic, România are nevoie de o strategie serioasă, asumată consensual de toate forțele politice, pentru a asigura reîntregirea familiilor propriilor cetățeni. Printre altele, un astfel de proiect ar putea institui un ajutor financiar de "reinstalare" și facilități fiscale motivante pentru cei care se întorc acasă. Am convingerea că resursele investite în românii harnici, competenți, cu mentalitate europeană, s-ar întoarce înzecit în bugetul public, în beneficiul întregii societăți românești”, a mai adăugat Dan Voiculescu.