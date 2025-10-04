Antena 3 CNN Actualitate Social Restricții de trafic în centrul Bucureștiului, ca urmare a lucrărilor de la planșeul Unirii

Restricții de trafic în centrul Bucureștiului, ca urmare a lucrărilor de la planșeul Unirii

M.L.
2 minute de citit Publicat la 15:26 04 Oct 2025 Modificat la 15:40 04 Oct 2025
planșeu Unirii
Restricțiile vor dura 6 luni. Foto: Primăria sectorului 4

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat sâmbătă aplicarea de noi măsuri şi restricţii de circulaţie, care vor intra în vigoare de luni, 6 octombrie, pentru următoarele şase luni, ca urmare a lucrărilor de la planșeul din Piața Unirii.

Astfel, sectorul 4 al Municipiului București va extinde zona de lucru și în așa-numitul „travers adiacent Fântânii Centrale”, motiv pentru care nu se va mai putea circula în zona fântânii centrale din Piața Unirii, iar șoferii vor folosi următoarele rute alternative:

  • Dinspre Piața Alba Iulia – dreapta prin fața Magazinului Unirea, apoi stânga pe drumul provizoriu spre Parlament
  • Dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir – înainte prin fața Magazinului Unirea și stânga pe drumul provizoriu, spre Parlament
  • Dinspre Parlament – dreapta pe lângă Patriarhie către restaurantul Horoscop și tot înainte pe Splaiul Independenței sau pe Bulevardul Unirii către Sectorul 3

Brigada Rutieră a Capitalei a anunţat vineri seara că, începând cu data de 6 octombrie, ora 6:00, Primăria Sectorului 4 va proceda la instituirea restricţiilor temporare de circulaţie necesare reabilitării şi consolidării planşeului de acoperire a râului Dâmboviţa din Piaţa Unirii.

Astfel, va fi restricţionată circulaţia vehiculelor pe zona traversului adiacent Fântânii Centrale din Piaţa Unirii, pe bulevardul Unirii dinspre bulevardul Mircea Vodă către Piaţa Constituţiei, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.

În acest context, Brigada Rutieră le recomandă şoferilor să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circule cu atenţie sporită şi să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţiştilor rutieri.

Pasaj pietonal subteran care să facă legătura dintre stațiile de tramvai și metrou din zona Unirii

Băluță a anunțat și realizarea unui nou pasaj pietonal subteran care să facă legătura între staţiile de metrou Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Unirii 2, precum şi lucrarea de interconectare a liniei de tramvai între Piaţa Sfântul Gheorghe şi Piaţa Unirii.

"Piaţa Unirii trebuie să se transforme într-un nod intermodal de transport care să conecteze transportul public de suprafață cu cel din subteran. Mai exact, tramvaiul cu metroul”, a spus primarul sectorului 4.

Studiul de fezabilitate și lucrările vor fi făcute de primăria sectorului 4.

„Acesta este foarte important pentru noul PUZ al zonei care, odată ce va fi aprobat în Consiliul General, va fi punct de plecare pentru proiectul tehnic pe care tot noi, cei de la Sectorul 4, îl vom face. Practic, pe lângă refacerea Planșeului Unirii, Sectorul 4 își asumă atât realizarea noului pasaj pietonal subteran pentru metrou, însemnând studiu de fezabilitate, proiect tehnic și execuție efectivă, dar și interconectarea liniei de tramvai între stația Piața Sf. Gheorghe și Piața Unirii, constând în realizarea proiectului tehnic și execuția propriu-zisă”, a spus primarul Băluță.
Etichete: planșeul Unirii pasajul Unirii Daniel Băluţă Primăria sector 4 București

