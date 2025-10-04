Restricții de trafic în centrul Bucureștiului, ca urmare a lucrărilor de la planșeul Unirii

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat sâmbătă aplicarea de noi măsuri şi restricţii de circulaţie, care vor intra în vigoare de luni, 6 octombrie, pentru următoarele şase luni, ca urmare a lucrărilor de la planșeul din Piața Unirii.

Astfel, sectorul 4 al Municipiului București va extinde zona de lucru și în așa-numitul „travers adiacent Fântânii Centrale”, motiv pentru care nu se va mai putea circula în zona fântânii centrale din Piața Unirii, iar șoferii vor folosi următoarele rute alternative:

Dinspre Piața Alba Iulia – dreapta prin fața Magazinului Unirea, apoi stânga pe drumul provizoriu spre Parlament

Dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir – înainte prin fața Magazinului Unirea și stânga pe drumul provizoriu, spre Parlament

Dinspre Parlament – dreapta pe lângă Patriarhie către restaurantul Horoscop și tot înainte pe Splaiul Independenței sau pe Bulevardul Unirii către Sectorul 3

Brigada Rutieră a Capitalei a anunţat vineri seara că, începând cu data de 6 octombrie, ora 6:00, Primăria Sectorului 4 va proceda la instituirea restricţiilor temporare de circulaţie necesare reabilitării şi consolidării planşeului de acoperire a râului Dâmboviţa din Piaţa Unirii.

Astfel, va fi restricţionată circulaţia vehiculelor pe zona traversului adiacent Fântânii Centrale din Piaţa Unirii, pe bulevardul Unirii dinspre bulevardul Mircea Vodă către Piaţa Constituţiei, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.

În acest context, Brigada Rutieră le recomandă şoferilor să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circule cu atenţie sporită şi să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţiştilor rutieri.

Pasaj pietonal subteran care să facă legătura dintre stațiile de tramvai și metrou din zona Unirii

Băluță a anunțat și realizarea unui nou pasaj pietonal subteran care să facă legătura între staţiile de metrou Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Unirii 2, precum şi lucrarea de interconectare a liniei de tramvai între Piaţa Sfântul Gheorghe şi Piaţa Unirii.

"Piaţa Unirii trebuie să se transforme într-un nod intermodal de transport care să conecteze transportul public de suprafață cu cel din subteran. Mai exact, tramvaiul cu metroul”, a spus primarul sectorului 4.

Studiul de fezabilitate și lucrările vor fi făcute de primăria sectorului 4.