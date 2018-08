S-A LANSAT MARKETPLACE-UL PRODUSEDINGOSPODARIE.RO/ PRODUSE NATURALE/ PRODUSE BIO /UTILAJE AGRICOLE (P)

In prezent, piata romaneasca este acoperita peste masura de intermediari si supermarketuri. Nu exista posibilitatea pentru un taran adevarat sa isi vanda produsele. Este motivul pentru care am lansat acest marketplace agricol.



Scapati de samsari!

Scapati de supermarket uri!



Cu produsedingospodarie.ro puteti sa vindeti sub 3 forme :



1.Magazin Online -Puteti vinde gratuit

2.Taraba virtuala - https://produsedingospodarie.ro/tarabavirtuala/

3.Pravalia mea - https://produsedingospodarie.ro/pravalia-mea/



E un magazin cu produse tradiționale românești exclusive online. Daca esti producator si vrei sa iti vinzi marfa cu foarte putin efort, produsedingospodarie.ro este locul potrivit pentru tine!



Te poti inscrie in cativa pasi si prezenta toate produsele pe care le cultivi in gradina ta(rosii romanesti,ardei gras,ardei kapia,ceapa verde,ceapa uscata,cartorfi etc.),precum si animalele crescute in gospodarie (pui de gaina , gaini, curcani, iepuri, porci,etc.).



Clienții fideli produselor tradiționale românești au acum o nouă posibilitatea de a se hrani sanatos prin achiziționarea mult doritele produse tradiționale românești, 100% naturale. Meșteșugarii și țăranii autentici au un shop online unde să-și poată face cunoscute gratuit produsele tradiționale. Suntem din ce în ce mai ocupaţi iar de multe ori uităm de unde am plecat şi care ne este baza. Uităm să mâncăm sănătos şi să ne bucurăm de produsele tradiţionale. Piața romanească este invadată cu produse de slabă calitate sau produse romanești contrafăcute.



Puteti posta si utilaje agricole.

Vizionati videoul cu produsedingospodarie.ro :

Sa ne hranim sanatos impreuna cu produsedingospodarie.ro."