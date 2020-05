Șefa ATI de la Gerota, care a văzut moartea, după ce a fost infectată cu coronavirus: Am fost foarte rău, a fost o perioadă neagră în viața mea

Despre Alida Moise s-a spus pentru câteva zeci de minute că a pierdut lupta cu viața, iar copiii săi au trăit șocul vieții lor.

”Din relatările - puține - despre perioada aceea știu că am fost foarte rău. A fost o perioadă în care am fost foarte, foarte rău. Așa, subiectiv, ar trebui să consider acea perioadă o perioadă foarte neagră din fața mea, dar cred că e o perioadă foarte luminoasă, pentru că mulți s-au rugat pentru mine, colegii mei, prieteni, foști pacienți, familia mea, evident, s-au rugat pentru mine și poate că a fost așa, o perioadă luminoasă în care o mână a stat deasupra mea și nu m-a lăsat să trec în partea cealaltă. Deci, nu știu date foarte multe, dar într-adevăr am fost foarte rău atunci.

A fost rău, pentru că știam și riscurile la fiecare gest medical care urma să mi se întâmple. Dar cred că una peste alta, faptul că am fost medici ne-a ajutat să trecem mai ușor peste situație, să înțelegem nevoia de protecție a celor care ne îngrijeau. E o situație absolut specială. Eu m-am simțit foarte singură, am fost singură în rezervă. Accesul familiei, al prietenilor, colegilor, accesul preotului nu se permite la pacienții infectați cu acest virus. ”, a spus Alida, pentru Digi 24.