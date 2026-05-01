Cât de mult contează nivelul salariului în fericirea la locul de muncă? Ce spun psihologii

Publicat la 09:03 01 Mai 2026 Modificat la 09:09 01 Mai 2026

Fericirea la locul de muncă este un subiect complex, influenţat de o serie de factori financiari, psihologici şi de mediu. Jobul nu este doar o sursă de venit, ci şi un spaţiu semnificativ, care ne modelează starea de spirit şi satisfacţia generală în viaţă. "Dacă nu ţi-ai asigurat nevoile de bază, e greu să fii fericit la job, indiferent de ceea ce faci", a afirmat psihoterapeutul Oana Mihalcea la emisiunea "Sfat de sănătate".

Psihologii ne transmit cum putem fi fericiţi la locul de muncă şi să nu privim munca precum o corvoadă.

"Studiile au arătat că oamenii care muncesc şi sunt mulţumiţi cu ceea ce fac trăiesc mai bine, sunt mai longevivi. Au o stare de sănătate mai bună, deci e foarte important", a spus psihoterapeutul Oana Mihalcea la emisiunea "Sfat de sănătate", de la Antena 3 CNN.

"Sunt mai mulţi factori care contribuie la starea de bine la locul de muncă. E important să fim valifdaţi, să fim productivi, să simţim că are sens. Şi să avem şi un climat echilibrat, pentru că, dacă relaţiile sociale nu sunt tocmai bune, nu avem cum să fim bine...", a mai afirmat specialista.

Ea a explicat şi ce rol joacă nivelul salariului în gradul de fericire de la job.

"Cred că, până la un anumit nivel, care asigură nivelul de bază, este important şi cât câştigăm, pentru că e destul de greu.... Dacă nu ţi-ai asigurat baza, e greu să fii fericit, indiferent de ceea ce faci. Dincolo de nivelul de bază, contează valorile pe care le avem. Şi sunt persoane pentru care jobul nu este atât de important, dar au o pasiune mare în afara muncii şi sunt acolo fericiţi.

Dacă ajungi să fii copleşit şi nu dai sistemului nervos timp să se deconecteze, ajungi în burnout şi nu mai apreciezi ce faci", a mai spus psihoterapeutul Oana Mihalcea.

Cum îţi dai seama dacă lucrezi într-un mediu toxic?

"Dacă e un calvar, suntem mereu tensţionaţi, nu mai putem să ne deconectăm nici în timpul liber", a răspuns psihologul.

Aproape 30% dintre tinerii români nu au un loc de muncă

România a înregistrat o rată a şomajului de 6,1%, în luna martie a acestui an, în creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea din februarie, cu un nivel în continuare ridicat în rândul tinerilor (15-24 de ani), de 28,2%, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, în perioada analizată, numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) a fost estimat la 503.700 de persoane, în creştere de la 494.700 de şomeri. În acelaşi timp, faţă de martie 2025, în martie anul curent, s-a consemnat o scădere, de la 506.600 de persoane fără un loc de muncă.

De asemenea, rata şomajului la femei a depăşit-o cu 0,3 puncte procentuale pe cea a bărbaţilor (valorile fiind 6,3% în cazul persoanelor de sex feminin şi de 6% în cazul persoanelor de sex masculin).