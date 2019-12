URĂRI DE SF. NICOLAE. Cele mai emoționante mesaje, urări și felicitări de Sf. Nicolae

Foto: Pixabay.com

URĂRI DE SF. NICOLAE. Iți urez La Mulți Ani si fie ca Sfântul Nicolae sa-si coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericirea dorita si liniștea interioara.

URĂRI DE SF. NICOLAE. Sper ca sărbătoarea Sfântului Nicolae sa fie semnalul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si succes!

URĂRI DE SF. NICOLAE. La mulți ani cu sănătate, Sa ai belșug, de toate Bucurii si nestemate De-acum si pe mai departe. La Mulți Ani de Sfântul Nicolae!

URĂRI DE SF. NICOLAE. Astăzi, fiind o zi frumoasa Si știind ca-i ziua ta, In parfumul dimineții Țin a te felicita. La Mulți Ani de Sfântul Nicolae!

URĂRI DE SF. NICOLAE. Așa cum se sfințesc apele, așa sa se curețe si sufletele noastre de tristețe si sa se umple de bucurie si împlinire. Un An Nou bun si îndeplinirea tuturor dorințelor!

URĂRI DE SF. NICOLAE. De Sfântul Nicolae iți doresc sa ti se îndeplinească toate dorințele. Cadourile ti le va aduce Moș Crăciun.

URĂRI DE SF. NICOLAE. La mulți ani, plini de fericire si împliniri. Sa te pupe norocul si sa ai numai zâmbete si soare in calea ta.

URĂRI DE SF. NICOLAE. Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiți un călduros LA MULȚI ANI, multa sănătate multe realizări si tot ce va doriți lângă cei dragi.

URĂRI DE SF. NICOLAE. In aceasta sfântă zi, iți doresc numai bine, multa fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor si fie ca Sf. Nicolae sa te călăuzească mereu in viată. LA MULȚI ANI !

URĂRI DE SF. NICOLAE. De Sf. Nicolae, fie ca cei dragi sa te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o seara magica, iar fericirea sa te ia in brațele ei in acest moment special!

URĂRI DE SF. NICOLAE. Sper ca Sărbătorile de Iarna, in special cea de Sf. Nicolae, sa ne aducă lumina si fericire, înțelepciune si speranța si sa ne facă mai buni, sa ne ajute sa dăruim tot ce avem mai bun familiei, prietenilor si celor apropiați, dar si celor in nevoie!

URĂRI DE SF. NICOLAE. Azi, de Moș Nicolae îmi doresc tot ce e mai bun pentru tine. Iți doresc ca aceasta perioada sa iți aducă multa zâmbete frumoase de la oamenii din jurul tău si sa poți împărtăși tot ce ai tu mai bun cu ei. Lumina in suflet si multa fericire!

URĂRI DE SF. NICOLAE. Sa trăiți, sa înfloriți,

Si întotdeauna sa fiți cuminți,

Cadouri multe sa primiți,

In papuceii lustruiți!

URĂRI DE SF. NICOLAE. Sfântul Nicolae a venit, cizmele ti-ai pregătit?

URĂRI DE SF. NICOLAE. Moș Nicolae sa iți umple cizmulițele doar cu bucurii, noroc si succese!

URĂRI DE SF. NICOLAE. Cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae iți urez un călduros „La Mulți Ani”!

URĂRI DE SF. NICOLAE. Este noaptea lui Moș Nicolae, așa ca pregătește-ti ghetuțele. In primul rând spaaalaaa-leeeeeeee!

URĂRI DE SF. NICOLAE. Moșuleț, daca las mai multe ghete primesc mai mulți bani?

URĂRI DE SF. NICOLAE. Pune-ti ghetuțele la ferestre! Moș Nicolae e in drum spre tine!

URĂRI DE SF. NICOLAE. Daca ai fost cuminte anul asta, Moș Nicolae sigur nu te va ocoli!

URĂRI DE SF. NICOLAE. Cizmulițe lustruite li așteaptă la fereastra! Haide, fugi si ii deschide, vine bucuria noastră!

URĂRI DE SF. NICOLAE. Moș Nicolae e pe drum. Am auzit ca ai fost cuminte si ar fi păcat sa te prindă Moșu cu ghetuțele nelustruite…

URĂRI DE SF. NICOLAE. Mi-am pus cizmulițele la geam… te aștept! Vrei sa fii tu Moș Nicolae anul asta? Hai, te rog…

URĂRI DE SF. NICOLAE. Surpriza!!! Anul acesta Moș Nicolae nu ti-a adus mai nimic… doar pe mine, un suflet rătăcit si singur, ce așteaptă doar un semn pentru a arata ce are mai bun si cald.

URĂRI DE SF. NICOLAE. Umbla zvon prin tara ca diseară vine Moș Nicolae! Pregătește-ti încălțările!

URĂRI DE SF. NICOLAE. Crema de pantofi, perie de lustruit, ghete noi… păcat ca nu ai fost cuminte! Mulțumește-te cu mine!

URĂRI DE SF. NICOLAE. Crede in ceea ce te poate face fericit! E doar o tradiție care a trezit sentimente de bucurie in sufletul tău încă de la primul Moș Nicolae. Gândește-te ca este același care are grija sa vina la tine de fiecare data. La mulți ani!

URĂRI DE SF. NICOLAE. … chiar trebuie sa-ti pregătești ghetuțele, acum nu mai ai nici o scuza!

URĂRI DE SF. NICOLAE. Sa fii cuminte ca poate se întoarce Sfântul Nicolae din drum!

URĂRI DE SF. NICOLAE. Printre fulgi de nea imaginari m-am strecurat aseară la tine in căsuța, sa-ti las un dar simbolic acolo in ghetuța, dar te-am văzut dormind si atunci ti-am lăsat un pupic dulce pe obraz. Moș Nicolae

URĂRI DE SF. NICOLAE. Moșuleț ce tânăr ești, ai vrea sa vii pe la mine?