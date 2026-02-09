Vinderei este a doua comună din Vaslui care oprește iluminatul public din lipsă de fonduri

sursa foto: Ionut Ghiur, primarul comunei Vinderei

Iluminatul public va fi suspendat temporar în comuna Vinderei, a anunțat primarul Ionuț Ghiur, invocând lipsa resurselor financiare. Măsura vizează toate cele opt sate care aparțin localității, relatează Agerpres.

O decizie similară a fost luată recent în comuna Șuletea, iar mai mulți primari din județ au avertizat că ar putea sista temporar plata unor servicii publice, în contextul dificultăților bugetare.

„Începând de pe 9 februarie, vom opri temporar iluminatul public în toate cele opt sate ale comunei. Nu este o decizie uşoară şi am căutat soluţii pentru reducerea programului, însă economia realizată ar fi fost prea mică, iar iluminatul aproape inutil. A trebuit să alegem între a păstra iluminatul public sau a asigura fondurile necesare pentru funcţionarea serviciilor de apă şi canalizare. Am ales să garantăm serviciile esenţiale pentru comunitate. Societatea care asigură mentenanţa iluminatului va fi notificată, iar pe perioada opririi nu se vor mai factura aceste servicii. Se discută ca bugetul să fie aprobat până la sfârşitul lunii martie şi sperăm ca, în luna aprilie, înainte de Paşti, să putem relua iluminatul public. Ştiu că este o decizie nepopulară, dar responsabilitatea noastră este să asigurăm funcţionarea serviciilor de bază, chiar şi în condiţii financiare dificile. Îmi asum această hotărâre cu speranţa că situaţia se va stabiliza cât mai curând”, a transmis primarul Ionuţ Ghiur, într-o postare pe Facebook.

Primarul a precizat că sistemul de supraveghere video va rămâne activ. Potrivit acestuia, camerele de monitorizare au contribuit deja la identificarea unor persoane suspectate de furturi și acte de vandalism, iar cazurile sunt în curs de investigare la Poliție.