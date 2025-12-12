Zeci de mii de pacienți cu dizabilități se tem că vor pierde indemnizațiile: “Noile criterii ne vindecă boala din pix”

Zeci de mii de pacienţi cu boli cronice, inclusiv cu patologii rare, riscă să rămână fără indemnizaţia de handicap. FOTO: Hepta

Zeci de mii de pacienţi cu boli cronice, inclusiv cu patologii rare, riscă să rămână fără indemnizaţia de handicap ori să li se reducă veniturile cu sute de lei. Strigătul de ajutor vine din partea asociaţiilor de pacienţi care susţin că noile criterii pentru încadrarea într-un grad de handicap le vindecă boala din pix prin simpla redefinire a dizabilităţii. Disperaţi sunt şi părinţii care îşi îngrijesc copiii bolnavi. Ei se tem că ar putea să rămână fără indemnizaţia de însoţitor.

Nicoleta este o mamă puternică și se luptă atât pentru viața ei, cât și pentru cea a copilului ei, care are o boală extrem de rară. În prezent, în familie ajung 2.574 de lei, indemnizația de asistent personal, banii pe care se teme că îi va pierde odată cu noile criterii care stabilesc încadrarea în grad de handicap.

“În momentul în care pacientul prmește de la Comisie să vină doar cu referat pe hematologie și alergologie, de exemplu, omițându-l pe cel de psihiatrie, de gastroenterologie sau pe cel de dermatologie, atunci ca atare va avea un grad inferior de handicap și va pierde indemnizația”, a precizat aceasta.

Zeci de mii de pacienți cu afecțiuni cronice se tem că ar putea fi vindecați din pix la următoarea reevaluare.

“Au fost situații în care Comisia a întrebat pacienții dacă pot ține în mână un anumit obiect. În cazul în care au confirmat, atunci au fost declasificați și trecut la gradul accentuat, ceea ce înseamnă că nu mai pot avea asigurat asistent personal”, a declarat un reprezentant al pacienților cu boli cronice.

“În foarte multe dintre țări pacienții luptă pentru a fi cât mai activi și cât mai integrați. Noi avem o lipsă, nu avem posibilități să îi integrăm, să îi facem să se simtă utili”, spun experții.

Afectați ar putea fi și cei cu boli rare. Pentru mulți, criteriile s-au înăsprit din punctul de vedere al pacientului.

Autoritățile sunt de altă părere. Noile criterii vin în ajutorul pacienților, susțin cei de la Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

“Scopul a fost să îi ajute pe cei care au cu adevărat o dizabilitate. Astfel încât sunt introduse inclusiv scale de evaluare a funcționalității în cazul autismului. Dacă există situații în care oamenii simt că nu le-a fost luat în considerare toată situația medicală îi îndemn să se adreseze ANPDPD. Dacă există o decizie a Comisiei Județene pot să o coteste, e dreptul lor”.

În România sunt un milion de români încadrați într-un grad de handicap.

Premierul Ilie Boloajn a spus recent că prin scutirea persoanelor cu dizabilităţi de impozitul pe proprietate se ajungea la situaţia în care aproximativ 10% din fondul construit din România era scutit de impozite. Bolojan a menţionat că în România există aproximativ 957.000 de persoane cu dizabilităţi.