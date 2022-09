Şofer român de TIR, situaţie disperată după ce nu a găsit parcare: "Sper că nu îmi bate Poliţia în geam"

Un şofer român de TIR, aflat într-o situaţie disperată, a povestit cum a fost nevoit să parcheze într-un clip video pe TikTok care a devenit viral.

Sursa foto: TikTok | gabitoridica6

Tânărul şofer român de TIR a fost nevoit să parcheze chiar la intrarea într-o parcare de pe autostradă, fiind un adevărat pericol pentru alte maşini, după ce a căutat un loc de parcare până a rămas fără program.

El a filmat camionul, măsurile pe care le-a luat pentru a evita un accident, dar şi ceea ce i s-a întâmplat înainte de a ajunge în acea situaţie, într-un clip video pe TikTok.

În 24 de ore, clipul video a înregistrat 240.000 de vizualizări, peste 3000 de aprecieri şi sute de comentarii.

"Uite aici, tată, situaţie disperată. N-am mai avut loc de parcare, mai aveam nouă minute, se termina amplitudinea, am rămas blocat, am dat cu spatele printr-un sătuc căutând parcare şi nu am avut. Situaţie disperată. Singura soluţie, aici la o intrare în parcare. Am pus frumos triunghi, două veste, lumină de sus şi sper că nu îmi bate Poliţia în geam", a fost mesajul transmis de şoferul român de TIR în clipul de pe TikTok.