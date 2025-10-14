Șoferul de 20 de ani care a ucis o femeie pe trecerea de pietoni a fost arestat preventiv pentru ucidere din culpă

Șoferul care a lovit o mamă şi pe fetiţa ei pe trecerea de pietoni a fost reţinut. Camerele video au surprins momentul accidentului. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Șoferul în vârstă de 20 de ani care a lovit mortal o femeie pe Șoseaua Berceni și a rănit-o grav pe fetița acesteia a fost arestat preventiv pentru ucidere din culpă, potrivit unei decizii luate marți de Judecătoria Sectorului 4, relatează Agerpres.

Tragedia s-a produs luni după-amiază, când tânărul, aflat la volanul unui autoturism pe Șoseaua Berceni, a spulberat pe trecerea de pietoni o femeie de 35 de ani care traversa strada împingând un cărucior în care se afla fiica ei, în vârstă de doi ani.

Impactul a fost devastator: femeia a fost proiectată în alte două mașini care circulau pe banda din sens opus, iar căruciorul a fost aruncat pe o distanță de aproximativ 40 de metri.

Victima a murit pe loc, în timp ce copilul a fost transportat de urgență la spital, în stare gravă. Medicii au diagnosticat-o cu traumatism cranian, leziuni cervicale, fractură de femur și contuzii la nivelul toracelui și abdomenului. După intervenția de urgență, viața fetiței a fost salvată, iar starea ei este stabilă.

Pe rețelele sociale au apărut imagini surprinse de o cameră de bord montată chiar pe mașina tânărului. În filmare se vede cum, după ce trece de intersecția de la Apărătorii Patriei, în direcția fostei platforme IMGB, șoferul schimbă banda, depășește în viteză două autoturisme și lovește femeia care se afla pe trecerea de pietoni, venind dintre vehiculele oprite pe sensul opus.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.