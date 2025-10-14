Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni

Momentul accidentului din Berceni, surprins de camera video instalată în mașină. Foto: Captură video

Au apărut imagini surprinse de camera de bord a mașinii care a lovit o mamă şi pe fetiţa ei pe trecerea de pietoni. În urma accidentului, mama a murit. Șoferul a fost reţinut de către poliţişti.

Accidentul a avut loc în sectorul 4 al Bucureştiului, iar pe imagnile surprinse de camera de bord se vede cum șoferul depășește pe banda a doua și accelerează fără să încetinească în apropierea trecerii de pietoni. Dintre mașinile oprite în coloană pe celălalt sens de mers iese în fugă pe trecere mama cu căruciorul în care se afla fiica sa de 2 ani.

Atenție, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional.

Șoferul le-a spus poliţiştilor că a încercat să evite ceva apărut brusc în faţa maşinii, însă n-a mai reuşit să frâneze la timp. Tânărul este recunoscut în zonă pentru atelierul auto pe care îl deţine, unde modifica maşini. Apoi, era adesea văzut circulând cu viteză pe străzile oraşului.

"Am încercat să evit ceva, dar n-am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina", a declarat șoferul vinovat.

În luna iulie a acestui an, tânărul rămăsese fără permis timp de 30 de zile, după un episod de comportament agresiv în trafic.

Unul dintre șoferii implicați în accidentul cumplit de pe Șoseaua Berceni, în urma căruia o femeie a murit și fiica ei de 2 ani a fost grav rănită, a fost depistat pozitiv la amfetamină în urma testării preliminare antidrog, potrivit surselor Antena 3 CNN. Este vorba despre șoferul uneia dintre cele două mașini în care femeia a fost proiectată, pe sensul opus de mers.

Copilul rănit în accident a fost transportat la Spitalul „Marie Curie”, unde se află în continuare sub supraveghere medicală. Medicii au diagnosticat-o cu traumatism cranian, leziuni cervicale, fractură de femur și contuzii toracoabdominale.