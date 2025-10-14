Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest

1 minut de citit Publicat la 09:48 14 Oct 2025 Modificat la 09:53 14 Oct 2025

Unul dintre șoferii implicați în accidentul mortal de pe Șoseaua Berceni a ieșit pozitiv la drugtest. Sursa foto: Antena 3 CNN

Unul dintre șoferii implicați în accidentul cumplit de pe Șoseaua Berceni, în urma căruia o femeie a murit și fiica ei de 2 ani a fost grav rănită, a fost depistat pozitiv la amfetamină în urma testării preliminare antidrog, potrivit surselor Antena 3 CNN. Este vorba despre șoferul uneia dintre cele două mașini în care femeia a fost proiectată, pe sensul opus de mers.

Potrivit procedurii, au fost prelevate probe biologice, iar rezultatele finale urmează să fie furnizate de Institutul Național de Medicină Legală.

Între timp, autorul accidentului, un tânăr cunoscut în cartier pentru atelierul său de tuning auto și pentru videoclipurile cu manevre periculoase postate pe TikTok, a fost reținut de polițiști. Acesta ar fi circulat cu viteză foarte mare în momentul impactului, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă confirmă că femeia traversa regulamentar.

În luna iulie a acestui an, tânărul rămăsese fără permis timp de 30 de zile, după un episod de comportament agresiv în trafic.

› Vezi galeria foto ‹

Fetița de 2 ani, operată de doctori

Copilul rănit în accident a fost transportat la Spitalul „Marie Curie”, unde se află în continuare sub supraveghere medicală. Medicii au diagnosticat-o cu traumatism cranian, leziuni cervicale, fractură de femur și contuzii toracoabdominale.

Din fericire, fetița este conștientă și echilibrată hemodinamic. Copilul a fost operat în cursul nopții, pentru fractura de femur, și se află în afara oricărui pericol, au transmis medicii marți.

Mama sa, care traversa strada împreună cu fiica pe trecerea de pietoni, a decedat pe loc.

În timp ce femeia zăcea inconștientă pe asfalt, telefonul i-a sunat. La capătul firului era fiul ei mai mare, un băiat de 10 ani. La apel a răspuns unul dintre medicii de pe ambulanța SMURD.