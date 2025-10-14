Cine e șoferul care a lovit o mamă şi pe fetiţa ei pe trecerea de pietoni. Camerele video au surprins momentul accidentului

Șoferul care a lovit o mamă şi pe fetiţa ei pe trecerea de pietoni a fost reţinut. Camerele video au surprins momentul accidentului. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Șoferul care a lovit mortal o mamă şi a accidentat-o grav pe fetiţa ei de 2 ani, pe o trecere de pietoni din sectorul 4 al Bucureştiului, a fost reţinut de către poliţişti. Tânărul este recunoscut în cartier, unde tunează maşini, se filmează în timp ce le conduce cu viteză foarte mare, apoi postează videoclipurile pe TikTok. Imaginile de supraveghere din zonă au surprins momentul accidentului, informează Antena 3 CNN.

Tragedia s-a petrecut pe Șoseaua Berceni, în sectorul 4 al Capitalei, şi a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum femeia traversa regulamentar când a fost lovită în plin. Tânăra a murit, iar fetiţa a fost dusă în stare gravă la spital.

Vă avertizăm că imaginile au un puternic impact emoţional.

Șoferul le-a spus poliţiştilor că a încercat să evite ceva apărut brusc în faţa maşinii, însă n-a mai reuşit să frâneze la timp. Tânărul este recunoscut în zonă pentru atelierul auto pe care îl deţine, unde modifica maşini. Apoi, era adesea văzut circulând cu viteză pe străzile oraşului.

"Am încercat să evit ceva, dar n-am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina", a declarat șoferul vinovat.

"Tot el a mai avut un accident, acelaşi băiat, tot el e... tot așa", a spus un bărbat care susţinea că-l cunoaşte pe șoferul vinovat.

Cum se simte fetiţa de 2 ani

În timp ce femeia zăcea inconștientă pe asfalt, telefonul i-a sunat. La capătul firului era fiul ei mai mare, un băiat de 10 ani, care nu era cu ea în acel moment. La apel a răspuns unul dintre medicii de pe ambulanța SMURD, care i-a explicat copilului ce se întâmplă.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București a transmis informații despre starea fetiței rănite în accidentul produs luni, 13 octombrie 2025, pe Șoseaua Berceni din București. Copilul a fost adus la Unitatea de Primiri Urgențe la ora 16:36, de către un echipaj SMURD, în urma accidentului în care și-a pierdut viața mama sa.

Potrivit reprezentanților unității medicale, este vorba despre o fetiță conștientă, aflată în stare stabilă la momentul internării. Echipa medicală i-a acordat îngrijiri de urgență și a demarat investigațiile complexe.

În urma examinării inițiale, medicii au depistat:

Traumatism cranian

Traumatism de coloană cervicală

Fractură de femur drept

Contuzie toracoabdominală

Copilul este în continuare supus investigațiilor imagistice și clinice. Fetița este echilibrată hemodinamic și respirator, iar medicii o monitorizează permanent în UPU.

Fiind adusă la spital fără însoțitor, echipa medicală a solicitat sprijinul Poliției pentru a lua legătura cu membrii familiei.

„Suntem alături de copil permanent și facem tot posibilul pentru a-i oferi cea mai bună îngrijire”, au transmis reprezentanții spitalului.