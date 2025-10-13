Mamă lovită mortal pe trecere în București, cu fetița de 2 ani. Fiul ei de 10 ani o suna chiar atunci, dar i-a răspuns medicul SMURD

3 minute de citit Publicat la 17:21 13 Oct 2025 Modificat la 17:31 13 Oct 2025

O mamă a fost lovită mortal pe trecerea de pietoni în timp ce traversa cu fetița ei de 2 ani, 13 octombrie 2025, în Berceni, București. Sursa foto: Antena 3 CNN

Tragedie pe Șoseaua Berceni: o mamă a murit luni, în fața Complexului Comercial Apărătorii Patriei, după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni împreună cu fetița ei de 2 ani, aflată în cărucior. Potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN la fața locului, telefonul i-a sunat în timp ce zăcea pe asfalt – la celălalt capăt al firului era fiul ei de 10 ani.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Un accident cumplit a avut loc luni după-amiază, 13 octombrie 2025, pe Șoseaua Berceni din București. O femeie în vârstă de 35 de ani și fetița sa de doar 2 ani, aflată într-un cărucior, au fost lovite pe trecerea de pietoni de o mașină condusă de un tânăr de 20 de ani.

Potrivit informațiilor preliminare, mama traversa regulamentar strada, împingând căruciorul în care se afla fetița, în momentul în care mașina le-a lovit în plin. Martorii spun că impactul a fost violent.

Femeii i s-au acordat îngrijiri la fața locului, iar echipajul SMURD a început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, femeia a decedat.

Fetița a fost rănită și a fost transportată la spital pentru investigații.

Un apel sfâșietor

În timp ce femeia zăcea inconștientă pe asfalt, telefonul i-a sunat. La capătul firului era fiul ei mai mare, un băiat de 10 ani, care nu era cu ea în acel moment. La apel a răspuns unul dintre medicii de pe ambulanța SMURD, care i-a explicat copilului ce se întâmplă.

Tânărul aflat la volan a declarat în fața polițiștilor că a încercat să evite „ceva” apărut brusc în fața lui, dar nu a reușit să frâneze la timp. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

În ce stare se află fetița de doi ani lovită pe trecere

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București a transmis informații despre starea fetiței rănite în accidentul produs luni, 13 octombrie 2025, pe Șoseaua Berceni din București. Copilul a fost adus la Unitatea de Primiri Urgențe la ora 16:36, de către un echipaj SMURD, în urma accidentului în care și-a pierdut viața mama sa.

Potrivit reprezentanților unității medicale, este vorba despre o fetiță conștientă, aflată în stare stabilă la momentul internării. Echipa medicală i-a acordat îngrijiri de urgență și a demarat investigațiile complexe.

În urma examinării inițiale, medicii au depistat:

Traumatism cranian

Traumatism de coloană cervicală

Fractură de femur drept

Contuzie toracoabdominală

Copilul este în continuare supus investigațiilor imagistice și clinice. Fetița este echilibrată hemodinamic și respirator, iar medicii o monitorizează permanent în UPU.

Fiind adusă la spital fără însoțitor, echipa medicală a solicitat sprijinul Poliției pentru a lua legătura cu membrii familiei.

„Suntem alături de copil permanent și facem tot posibilul pentru a-i oferi cea mai bună îngrijire”, au transmis reprezentanții spitalului.

Comunicatul oficial al Brigăzii Rutiere

„La data de 13.10.2025, în jurul orei 16:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Șos. Berceni, nr. 50. Din primele informații, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Șos. Berceni, a surprins și accidentat doi pietoni, respectiv o femeie de 35 de ani și un minor de aproximativ 2 ani. În urma impactului, femeia a decedat, iar minorul a fost transportat la spital. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero”, a transmis DGPMB – Brigada Rutieră.

În urma accidentului, traficul rutier pe Șoseaua Berceni, pe sensul către DNCB, a fost restricționat temporar și dirijat de polițiștii rutieri.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului.