Sondaj CURS: 89% dintre români, nemulțumiți de gestionarea crizei carburanților. Ce soluții cer cetățenii

Aproape 9 din 10 români sunt nemulțumiți de modul în care guvernul a gestionat criza carburanților, arată un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), relatează Agerpres.

Conform cercetării, doar 8% dintre respondenți se declară mulțumiți de reacția executivului, în timp ce 3% nu au o opinie formată.

Creșterea prețurilor la carburanți a fost resimțită direct de majoritatea populației. 44% dintre români spun că impactul a fost mare, iar 37% îl califică drept foarte mare. La polul opus, 11% consideră că impactul a fost mic, 5% foarte mic, iar 3% nu au răspuns.

Întrebați despre soluții, românii se orientează clar spre măsuri fiscale. Peste o treime (36%) dintre cei chestionați cred că guvernul ar fi trebuit să reducă atât accizele, cât și TVA-ul la carburanți. 25% consideră că ar fi fost suficientă scăderea TVA-ului, iar 22% ar fi preferat reducerea accizelor.

Un procent de 13% sunt de părere că piața ar trebui lăsată liberă, în timp ce 4% nu au o opinie.

Rezultatele indică, în ansamblu, o preferință a populației pentru intervenția directă a statului în prețuri, subliniază CURS.

Sondajul a fost realizat în perioada 23–27 martie, pe un eșantion de 1.517 de persoane adulte, reprezentativ la nivel național.

Datele au fost colectate prin metoda CATI (interviu telefonic asistat de calculator), cu o marjă de eroare de ±2,5% la un nivel de încredere de 95%. Rezultatele au fost ponderate în funcție de regiune și mediul de reședință.