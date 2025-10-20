Sondaj INSCOP: 26% dintre români cred că omul nu a ajuns pe Lună. 22% spun că extratereștrii au vizitat Pământul, dar guvernele ne mint

"Extratereștrii au vizitat Pământul și guvernele ascund acest lucru" întrunește acordul a 22.4% dintre respondenți. Foto: Profimedia Images

Românii sunt marcați în mod majoritar de o neîncredere vie în autoritățile naționale și internaționale și se îndoiesc de utilizarea justă a tehnologiei în relație cu populația.

Ei mai sunt înclinați într-o proporție semnificativă să dea crezare superstițiilor și horoscopului și, într-un procentaj de aproape 50%, recunosc că preferă să ignore știința și să privilegieze "credința și tradițiile" atunci când iau decizii importante.

Aceste concluzii se desprind dintr-un sondaj INSCOP Research numit ”România între Magie și Ezoterie” și prezentat luni.

31.1% dintre români sunt de părere că este cel mai bine să ții cont de superstiții în sănătate, 9.9% în dragoste sau relații, 9.3% în carieră sau obținerea unui loc de muncă, 8.7% în deciziile zilnice, 7.7% în ceea ce privește banii, iar 3.9% în examene, interviuri, concursuri.

6.5% nu știu sau nu răspund.

Trei sferturi dintre români cred că norocul este esențial în viață

Votanții PSD și AUR, persoanele de peste 45 de ani, cei cu educație primar și locuitorii din mediul rural consideră într-o proporție mai mare ca restul populației că trebuie să ții cont de superstiții în sănătate.

Sunt de părere că este cel mai bine să ții cont de superstiții în dragoste/relații mai ales votanții PNL și PSD, tinerii sub 30 de ani.

Cred că este cel mai bine să ții cont de superstiții în carieră/obținerea unui loc de muncă în special: votanții PNL și AUR, persoanele cu educație primară, angajații la stat.

În special votanții PSD, tinerii sub 30 de ani și angajații la stat sunt de părere că trebuie să ții cont de superstiții când vine vorba de bani.

75.3% dintre respondenți cred că norocul este important în viață, pe când 21.4% sunt de părere contrară. Ponderea non-răspunsurilor este de 3.3%.

Consideră că norocul este important în viață mai ales: votanții PSD, bărbații, locuitorii din București. Nu cred că norocul este important în special: votanții USR, locuitorii din urbanul mic.

Întoarcerea din drum care poartă ghinion e cea mai tare superstiție. Unde se plasează vineri 13

22.3% dintre participanții la sondaj cred că dacă se întorc din drum, asta le va aduce ghinion. 76.4% nu sunt de acord.

Urmează superstiția cu pisica neagră care taie calea (15.8% cred în ea, 82,7% nu cred), vineri 13 (13% da, 84,7% nu) și trecutul pe sub scară (3,7% / 91,6%).

Peste o treime dintre români votează cu horoscopul

34.8% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația că "Horoscopul și astrologia pot prezice corect trăsături de personalitate sau evenimente din viață".

61% nu sunt de acord iar 4.1% spun că nu știu sau nu pot aprecia.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții PNL, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară.

Își exprimă dezacordul în special: votanții USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu studii superioare, locuitorii din urbanul mare, angajații la stat.

Peste jumătate dintre români spun că există locuri încărcate energetic

Afirmația "Există locuri în România încărcate energetic" întrunește acordul a 51.4% dintre cei intervievați. 37.8% își exprimă dezacordul, iar 10.9% nu știu sau nu răspund.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții PSD, tinerii sub 30 de ani.

Își exprimă dezacordul în special: votanții PNL și USR.

28.9% dintre români cred că anumite locuri precum Munții Bucegi sau Sarmisegetusa emană energii speciale. 60% sunt de opinie contrară, iar 11.2% nu știu sau nu răspund.

Cred că anumite locuri precum Munții Bucegi sau Sarmisegetusa emană energii speciale mai ales: votanții AUR și tinerii sub 30 de ani.

Votanții PNL și USR, respectiv persoanele cu vârsta între 30 și 44 de ani cred cel mai puțin în existența unor astfel de locuri.

56% dintre români cred că soarta li se-arată-n vis

56% dintre cei intervievați consideră că "Visele pot prevesti evenimente reale", în timp ce 39.9% nu sunt de acord. Ponderea non-răspunsurilor este de 4.1%.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară.

Sunt împotriva afirmației în special: votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară.

Românii și conspirațiile. Pandemiile și 5G bat "Omul pe Lună"

Afirmația "Oamenii nu au ajuns pe Lună, ci totul a fost o înscenare" întrunește acordul a 26.1% dintre respondenți. 64.9% își exprimă dezacordul iar 8.8% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.2% nu răspund.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții AUR, bărbații, persoanele cu educație primară, locuitorii din mediul rural, angajații la privat.

Își exprimă dezacordul în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din urbanul mare, angajații la stat.

Românii și conspirațiile: Vaccinurile sunt folosite pentru a controla populația

40.1% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația "Vaccinurile sunt folosite pentru a controla populația", în timp ce 53.5% sunt în dezacord.

6.3% nu știu sau nu pot aprecia.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară.

Își exprimă dezacordul în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare.

Românii și conspirațiile: Vizita extratereștrilor

Afirmația "Extratereștrii au vizitat Pământul și guvernele ascund acest lucru" întrunește acordul a 22.4% dintre respondenți.

61.1% își exprimă dezacordul, în timp ce 16.3% nu știu sau nu pot aprecia.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții PSD, persoanele de peste 60 de ani.

Își exprimă dezacordul în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din urbanul mare.

Românii și conspirațiile: țara e condusă de puteri străine

61.4% dintre participanții la sondaj cred că "România este o țară unde puteri externe controlează în secret deciziile importante".

30.6% nu sunt de acord cu această afirmație, 7.6% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.3% nu răspund.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții PSD și AUR, persoanele cu educație primară.

Își exprimă dezacordul în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din București și din urbanul mare.

Românii și conspirațiile: peste jumătate se cred manipulați prin 5G

55.6% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația "Tehnologiile moderne (5G, inteligența artificială) sunt folosite pentru a manipula populațiaB".

37.9% își exprimă dezacordul, iar 6.3% nu știu sau nu pot aprecia.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară.

Își exprimă dezacordul în special: votanții USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București.

Românii și conspirațiile: pandemiile sunt rezultatele unor conspirații

58.4% dintre cei intervievați cred că "Pandemiile sau crizele economice sunt rezultatul planurilor unor grupuri de putere secrete", în timp ce 34.1% sunt de opinie opusă.

7.3% nu știu sau nu pot aprecia.

Sunt de acord cu afirmația dată mai ales: votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

Își exprimă dezacordul în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București.

44% dintre români aleg tradițiile și credința în defavoarea științei

50.8% dintre români se bazează mai mult pe rațiune și știință atunci când trebuie luată o decizie importantă, în timp ce 43.8% se bazează pe credință și tradiție.

Ponderea non-răspunsurilor este de 5.4%.

Aleg rațiunea și știința atunci când trebuie luată o decizie importantă în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare.

Se bazează pe credință și tradiție mai ales: votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

Director INSCOP Research: Educația nu reușește să substituie mecanismele culturale arhaice de interpretare a realității

"În ciuda modernizării accelerate și pe fondul parazitării accesului universal la informație, un segment semnificativ al populației interpretează lumea prin filtre simbolice și magice. Aceasta indică probabil o structură mentală sincretică, în care credința religioasă tradițională coexistă cu forme de spiritualitate ezoterică, oferind individului o formă de control psihologic asupra incertitudinii cotidiene.

Superstițiile, credințele în energii invizibile sau în capacități speciale coexistă cu raționalismul modern, ilustrând o cultură duală în care explicațiile științifice și cele simbolico-spirituale se suprapun, nu se exclud.

Deși tradițional asociate mediului rural, aceste credințe se manifestă uneori mai puternic în mediul urban, unde stresul cotidian, presiunea competiției și nesiguranța socială reactivează nevoia de sens, protecție și control.

Astfel, apelul la horoscop, energiile invizibile, numerologie sau practicile alternative devin, pentru o parte a populației o formă modernă de magie adaptată societății informaționale, un posibil substitut psihologic al religiozității instituționale.

Rezultatele indică o legătură clară între nivelul educațional și gradul de deschidere spre gândirea științifică. Persoanele cu educație mai scăzută sunt mai predispuse să accepte explicații spirituale sau conspiraționiste, ceea ce semnalează decalaje îngrijorătoare și faptul că educația nu reușește să substituie mecanismele culturale arhaice de interpretare a realității.

Director INSCOP Research: Manipularea univesului mistic și ocult în scopuri politice este un fenoment toxic

O explicație a aderenței la superstiții și credințe oculte ar putea fi legată de o strategie compensatorie a unor segmente largi din populație în fața insecurității socio-economice.

În lipsa unor repere instituționale stabile, indivizii recurg la explicații metafizice pentru a da sens evenimentelor imprevizibile și pentru a restaura sentimentul de predictibilitate și ordine. Din păcate, în cursul acestui proces, părți mari din populație devin vulnerabile în fața celor mai absurde conspirații, unele extrem de periculoase, de exemplu, pentru sănătatea publică.

Manifestările acestor credințe în formule individuale sau comunitare sunt fenomene firești, cu istorie lungă, pe care le regăsim în orice societate.

Totuși, manipularea deliberată a acestui univers mistic și ocult, răspândit în toate straturile sociale, în scopuri politice, de influență sau pentru câștig financiar rapid, de către veritabili profesioniști ai exploatării aproapelui, reprezintă un fenomen toxic care erodează grav coeziunea socială și afectează capacitatea colectivă de discernământ", a afirmat directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice

Studiul INSCOP Research ”România între Magie și Ezoterie” a fost realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese în perioada 6-10 octombrie 2025.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.