Sonia Simionov, apropiată a lui Ivan Patzaichin, despre ultima conversație cu marele canoist: ”Vorbea greu, răgușit”

Ivan Patzaichin încerca să ascundă de apropiați suferința prin care trecea.

„Am vorbit acum vreo trei săptămâni cu el, atunci când mi-a spus că este internat la Elias și m-am îngrijorat pentru că nu știam nimic despre starea lui de sănătate. M-am gândit la Covid. Nu era așa nu avea Covid.

Am vorbit cu el la telefon. Vorbea greu, vorbea răgușit. Mi-a zis că are niște probleme la plămâni și la stomac, nimic grav, și că în câteva zile îl vor externa. Aflu astăzi că de fapt el așa păcălea pe toată lumea ca să nu îngrijoreze pe nimeni. În realitate a fost externat la vremea respectivă, dar a ajuns acasă pentru că medicii, din câte am înțeles, nu prea mai aveau ce să facă.” povestește Sonia Simionov.

Trupul lui Ivan Patzaichin va fi depus luni, 6 septembrie, la ora 12.00, la sediul Clubului Dinamo din „Ștefan cel Mare”, acolo unde se află și toate trofeele.

De trei luni, fostul mare sportiv era internat la Spitalul „Elias”, după ce a fost diagnosticat cu o boală incurabilă. Starea lui s-a agravat în ultima lună, iar astăzi a încetat din viață.

Ivan Patzaichin era cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară, unde a câștigat medalii la edițiile din 1968, 1972, 1980 și 1984.

Canoistul a fost decorat cu Ordinul Național „Steaua Romaniei” în grad de Cavaler în 2019.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal