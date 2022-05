Soprana Irina Baianț spune cât de atent a fost controlată înainte de a-l întâlni pe Putin: ”Tocurile nu puteau fi mai înalte de 5 cm”

„Interdicții propriu-zise nu au fost, au fost recomandări pe care să nu le încalci, deci să le iei ca pe un fel de interdicții. De la felul în care trebuia să îți prinzi părul, să nu ai ace de păr, să nu ai fixativ la tine, să nu ai nimic contondent, inclusiv înainte de intrarea în scenă cei de la pază au trecut cu mâna prin părul meu să vadă că nu am ceva bombe ascunse prin păr.

Tocurile pantofilor nu aveau voie să fie mai mari de cinci centimetri, să fie lat sau subțire, în niciun caz pătrat. Nu aveai voie în pantaloni, era obligatoriu să ai o fustă sau un deux pieces sau o rochie de concert, care să nu aibă crinolină, să nu fie pluri-stratificată”, a povestit Irina Baianț, la podcastul ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Artista a performat pe scene importante din Franța, Belgia, Olanda, Anglia, Germania, Rusia și Turcia, dar și România. Spectacolele Irinei Baianț se joacă cu casa închisă.

„Toate scenele pe care am pășit vreodată sunt mari! Pentru că publicul te face să te simți mare. Eu așa consider, pentru că așa m-am pregătit și așa am cântat. Scena nu ar fi nimic dacă oamenii care calcă pe ea nu ar scrie istorie și nu ar rămâne în amintirea publicului. Recent, menționez concret concertul din ianuarie de la Grand Rex, Paris, cel mai mare cinematograf din Europa (aproximativ 3.000 locuri), două zile la rând, cu casa închisă”, a spus Irina Baianț pentru publicația Life, într-un interviu din 2019.

Întrebată cum s-a simțit când l-a întâlnit pe Putin, soprana a răspuns:

„Întâlnirea cu Putin fost o experiență puternică. Bineînțeles că nu m-am gândit niciodată că acest lucru se va întâmpla, dar istoria se scrie cu fiecare pas.”