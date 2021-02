Sorin Cîmpeanu, în mijlocul protestului de la Colegiul Național "Gheorghe Şincai" din București

Protestul de la Colegiul Național "Gheorghe Şincai" are loc după ce Prmăria Sectorul 4 dorește să evacueze temporar instituția de învățământ pentru a face lucrări de renovare.

Este a treia zi în care profesorii își strigă nemulțumirile alături de părinți și elevi față de relocarea Colegiului Gheorghe Șincai.

De asemenea, părinții de la Colegiul Gheorghe Șincai au transmis și o petiție președintelui României și Guvernului împotriva relocării elevilor.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a ajuns la protest și a anunţat că, nu va reloca colegiul în acest an.

''Am înțeles că există o problemă. Dacă nu înțelegeam acest lucru, nu eram aici (...) Nu va fi nicio relocare în timpul acestui an şcolar. Elevii vor avea şansă să se pregătească în continuare pentru Bacalaureat'', a spus Sorin Cîmăeanu despre colegiul înfiinţat acum mai bine de un secol.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a confirmat că nu se va trece la relocare înainte de finalul anului școlar.

„Cu certitudine Colegiul Național Gh. Șincai nu se va reloca în cursul acestui an școlar (...) Această clădire este în risc seismic 2 și nu are autorizație de siguranță la incendiu. Este vital pentru noi toți ca fiecare copil, fiecare profesor care intră în această unitate școlară să o facă în condiții de siguranță. (...) Primăria are responsabilitatea siguranței elevilor și profesorilor în această clădire. Indiferent că suntem supărați și pot să înțeleg acest lucru, (..) realitatea este că această clădire este în risc seismic, nu are autorizație de securitate la incendiu. Realitatea este că în ultiii ani s-au întâmplat tragedii în România, că trebuie să facem lucruri pentru siguranță. De aceea măsurile pe care le luăm sunt ferme este foarte important ca fiecare dintre noi să trăim în condiții de siguranță”, a afirmat Daniel Băluță.

