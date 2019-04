Sorina Pintea, la ”100 de minute”: 80% dintre managerii de spitale nu au ce căuta în sistem

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a vorbit luni, la ”100 de minute” despre Sănătatea din România, în contextul criticilor europene din alte domenii care vizează România, spunând că multe dintre aceste manifestări sunt unele clar electorale.

”Pe mine mă dezamăgesc aceste gesturi în campania electorală. Cu o oră în urmă am încheiat întâlnirea informală a miniștrilor Sănătății și a fost un real succes. Tema principală pe care noi am abordat-o astăzi a fost legată de terapii inovative. Drumul medicamentului de la faza de test până la pacient. Astea cred că sunt temele principale pe care cred că ar trebui să le dezbatem. Au fost subiecte curajoase, au fost nevoiți să recunoască toți că toate țările au probleme cu accesul la aceste terapii inovative. Am pus în discuție mobilitatea pacienților” a precizat ministrul.

”Am să cer colegilor mei din țările respective legislația, să vedem ce putem face. Suntem foarte europeni, am fost apreciați, am fost mândră că sunt româncă, pentru că am fost respectată. Am simțit că România a fost astăzi pe harta Sănătății europene” a continuat Sorina Pintea.

Ministrul a explicat și cum au decurs vizitele sale inopinate în spitale, afirmând că, până să îi fie înțeles demersul, medicii au fost furioși.

”Au fost multe discuții în spațiul public, de ce sunt camere, de ce sunt președinții de CJ. În primul rând anunțat președintele CJ sau al autorității care deține spitalul, dădeam telefon, mă întâlneam cu președintele respectiv și îl rugam să vină cu mine. Când intram în spital era anunțată și presa. Nu numai că am găsit mizerie, ci și respectarea unor reguli minime. La Ploiești am discutat cu medicii, ei au înțeles greșit demersul meu, dar cred că după două ore de discuții au înțeles ce îmi doresc. Până la urmă, dacă echipa nu funcționează corect, actul medical poate fi compromis. Medicii cred că au fost furioși la început. Sigur că se duce un ministru să vadă. Ați prezentat la TV diverse cazuri. Ministrul este întrebat, dar teoretic este un manager, o echipă la DSP, care trebuie să își facă treaba” a spus Sorina Pintea, care a amintit că la spitalul din Târgu Jiu nu a fost recunoscută în prima fază.

”Din păcate, am înțeles că după aceste vizite au început să facă în spitale curățenie. Să știți că nu e exercițiu de imagine. Ok, înseamnă că ne place. Eu pot propune demiteri. Când vede un ministru lucruri în neregulă, mă gândesc că până atunci cineva a sesizat aceste nereguli, iar cel responsabil a fost sancționat. Dar, se pare că nu. M-a deranjat blazarea la medici. Putem să facem mai mult, trebuie să ne dorim asta. Sunt foarte multe lucruri de corectat. Sistemul suntem noi, noi trebuie să facem schimbarea. Cred că lucrurile încep să se miște. Am toleranță zero la mizerie. Deocamdată, doar asta controlez. Dar, voi reveni în spitale, pentru a verifica altceva” a explicat ministrul.

”La rezidențiat s-au scos posturi pentru Occident. Anul trecut am scos 5.700 de locuri la rezidențiat. Am suplimentat cu 300 în ultima clipă. A fost o strădanie foarte mare. Avem specialități deficitare, dar nu scoatem posturi la rezidențiat, pentru că nu avem coordonatori. Este o colaborare între Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Universități. Uneori, orgoliul a stricat foarte multe lucruri. Pacienții nu mai au răbdare și pot să înțeleg asta. Dacă după 30 de ani de democrație încă nu știm să ne spălăm pe mâini și nu avem curățenie în spitale, e clar că pacientul nu mai are răbdare”

”Medici avem în spitalele universitare. În spitalele județene se scot posturi la concurs și nu se ocupă. Este și o neîncredere în modalitatea de selecție a medicilor. Trebuie să facem ceva. Vom organiza centre regionale de concurs, să eliminăm orice suspiciune. Avem nevoie de specialiști, avem nevoie de ei și în spitalele mai mici. Pe de altă parte, trebuie să le și dotăm. Vom dota în primul rând centrele de excelență, apoi spitalele județene, apoi cele municipale și orășenești. Este incredibil ca un pacient să nu poată fi investigat bazal într-un spital mic și trimis direct la UPU. Am făcut o hartă pe regiuni, unele solicitări sunt chiar simpatice: avem nevoie de echipament, dar nu avem medic. Am început să facem comisiile prin care se repartizează aceste fonduri”

”Ar putea fi folosită și în alte cazuri. Am cerut explicații, am înțeles că este și un proces pe rol. Este un aparat pe care s-au dat foarte mulți bani, ar putea fi folosit. Dar, din nou este o problemă de management. 80% dintre manageri nu au ce căuta în sistem”