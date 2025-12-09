Specialiştii anunţă că 2025 ar putea fi unul dintre cei mai călduroși din istorie. Ce recorduri de temperatură s-au atins în acest an

Specialiştii anunţă că 2025 ar putea fi unul dintre cei mai călduroși din istorie. Foto: Getty Images

Anul 2025 are în continuare șanse de a deveni unul dintre cei mai călduroși trei ani înregistrați vreodată, a anunțat marți Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice al Uniunii Europene. Temperaturile lunii noiembrie au fost cu 1,54 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, depășind limita de 1,5 grade Celsius convenită prin Acordul climatic de la Paris, conform Agerpres.

Până acum, 2025 și 2023 sunt la egalitate, pe locul al doilea în topul celor mai călduroși ani din istorie, devansați de 2024, a precizat agenția în raportul său lunar.

Luna trecută a fost a treia cea mai caldă lună noiembrie măsurată vreodată, cu o temperatura medie globală de 14,02 grade Celsius, iar în regiuni precum Oceanul Arctic s-au înregistrat valori excepțional de ridicate.

Noiembrie, a cincea cea mai caldă lună din istoria înregistrărilor

Deși cercetătorii nu se așteaptă ca 2025 să depășească acest prag, temperaturile medii înregistrate în perioada 2023-2025 ar putea depăși acest prag, ceea ce ar fi o premieră pentru un interval de trei ani.

''Aceste repere nu sunt abstracte'', a spus Samantha Burgess, directoare în cadrul serviciului Copernicus.

''Reflectă ritmul accelerat al schimbărilor climatice, iar singura modalitate de a atenua creșterea temperaturilor în viitor este de a reduce rapid emisiile de gaze cu efect de seră'', a spus ea.

În Europa, luna noiembrie a fost a cincea cea mai caldă din istoria înregistrărilor, cu o temperatură medie de 5,74 grade Celsius.

În timp ce în estul Europei, Balcani și Turcia s-au înregistrat temperaturi neobișnuit de ridicate, condițiile meteo din Scandinavia și sudul Germaniei au fost răcoroase prin comparație.

Până acum, doar alte trei toamne în Europa au fost mai calde decât cea de anul acesta.