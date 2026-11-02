SRI a încheiat un memorandum cu SUA pentru schimb de informații în domeniul securității aviației civile

1 minut de citit Publicat la 21:29 02 Noi 2026 Modificat la 21:30 02 Noi 2026

SRI, memorandum cu SUA pentru schimb de informații în domeniul securității aviației civile. Sursa foto: Facebook/SRI - Serviciul Român de Informații﻿

Serviciul Român de Informații (SRI) și Transportation Security Administration (TSA) din SUA au încheiat luni un memorandum care permite celor două instituții să coopereze și să facă schimb de informații relevante pentru securitatea aviației civile din ambele state, potrivit Agerpres. "Acest Memorandum consolidează cooperarea dintre țările noastre, aprofundează schimbul de experiență și de bune practici și intensifică angajamentul nostru comun față de siguranța călătorilor noștri", a transmis ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg.

Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, TSA se află în subordinea Departamentului de Securitate Națională al SUA și are drept obiectiv protejarea sistemului de transport național.

Documentul a fost semnat din partea TSA de ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, și din partea SRI, de directorul interimar, general Răzvan Ionescu.

"Relația SRI cu agențiile SUA este deosebit de valoroasă pentru noi, din perspectiva schimbului de informații și a derulării de activități comune, în plan operațional, analitic și de pregătire, și este una care ne inspiră și ne obligă să menținem un nivel înalt de calitate și profesionalism", a declarat Răzvan Ionescu, în cadrul ceremoniei de semnare a Memorandumului.

Ambasadorul Darryl Nirenberg a precizat că Statele Unite și România continuă să promoveze împreună securitatea aviatică.

"Acest Memorandum consolidează cooperarea dintre țările noastre, aprofundează schimbul de experiență și de bune practici și intensifică angajamentul nostru comun față de siguranța călătorilor noștri", a spus ambasadorul.