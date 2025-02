Stare de alertă în Munchen, după ce un bărbat a spulberat cu maşina un grup de oameni: peste 20 răniţi

Este stare de alertă în Munchen, după ce un bărbat a spulberat cu maşina un grup de oameni. Conform primelor informaţii, peste 20 persoane au fost rănite, iar medicii şi poliţiştii au împânzit locul în care s-au petrecut scenele dramatice.

UPDATE 13:00 – Printre răniţi se numără şi copii.

"Şeful poliţiei tocmai m-a informat că o maşină a intrat într-un grup de oameni şi, din păcate, multe persoane au fost rănite, inclusiv copii. Sunt profund şocat. Gândurile mele sunt alături de cei răniţi", a declarat Dieter Reiter, primarul oraşului München, pentru Bild.

Incidentul violent s-a produs în zona Dachauer Strasse, aflată în apropierea gării centrale din sudul oraşului, au transmis într-un comunicat autoritățile germane, a titrat BBC News. Persoanele care au fost rănite participau la o demonstrație legată de o grevă organizată de sindicatul transporturilor Verdi, a relatat radioul local BR.

Potrivit poliţiei, şoferul maşinii a fost arestat, după ce, au transmis jurnaliştii publicaţiei Bild, au fost trase focuri de armă în prealabil.

Alarma s-a dat în Munchen în jurul orei locale 10:30 şi, au povestit câţiva martori, șoferul accidentului ar fi accelerat înainte să spulbere manifestanţii. Ancheta poliției va stabili dacă bărbatul a intrat intenționat în grupul de oameni sau a încurcat pedala de acceleraţie cu cea de frână.

Verdi Demo in München. Auto rast in die Demo. pic.twitter.com/cLBHaDebfi

Presa din Germania a scris că două dintre victime sunt "rănite foarte grav". Atacul teribil se petrece cu doar o zi înainte de a începe Conferința de Securitate de la Munchen (MSC).

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O