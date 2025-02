Furie în Europa după ce Trump a vorbit cu Putin. Liderii NATO se reunesc de urgență la Bruxelles

Foto: Profimedia Images

Decizia lui Donald Trump de a discuta la telefon cu Vladimir Putin despre încheierea războiului din Ucraina și aparenta abordare a sa de a veni la masa negocierilor cu orice preț, fără precondiții față de Rusia, a provocat un val de condamnări și de critici din partea aliaților europeni, dar și a unor oficiali americani, foști și actuali, care se tem că Statele Unite vor abandona Ucraina și că-l vor lăsa pe Putin să obțină tot ce dorește.

„Tocmai ce am vorbit cu președintele Volodimir Zelenski. Conversația a fost foarte bună. Și el, ca și președintele Putin, vrea să facă pace. Am discutat mai multe teme legate de război, dar mai ales despre întâlnirea care se pregătește, vineri, la Munchen. Acolo, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat, Marco Rubio, vor conduce delegația”, a scris Trump pe rețelele sociale.

Anterior, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, spusese că revenirea Ucrainei la granițele sale din 2014 este „nerealistă” și că în orice negocieri cu Rusia, aderarea Ucrainei la NATO trebuie să fie eliminată din discuție.

Ambele remarci au fost criticate imediat dur și din SUA, dar și de aliații europeni.

Critici și condamnări din Europa

Liderii europeni au avut reacții puternice în urma acestor declarații.

Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, fost șef al Consiliului European, a declarat: „Pacea e tot de ce avem nevoie. O PACE DREAPTĂ. Ucraina, Europa și SUA ar trebui să lucreze pentru asta împreună. ÎMPREUNĂ”.

All we need is peace. A JUST PEACE. Ukraine, Europe and the United States should work on this together. TOGETHER. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 12, 2025

„Ziua de azi (n. red. – miercuri) va rămâne în istorie ca o zi neagră pentru Europa”, a declarat și politicianul eston Marko Mihkelson, îndemnându-i pe europeni să recunoască importanța acțiunii imediate în acest context dificil.

Today might go down in history as a dark day for Europe. It now depends on European leaders to finally recognize that we must take our fate into our own hands - right now. — Marko Mihkelson (@markomihkelson) February 12, 2025

Între timp, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a reafirmat integritatea teritorială a Ucrainei, spunând: „Independența și integritatea teritorială a Ucrainei sunt necondiționate”. Ea a accentuat și nevoia ca Europa să joace un rol central în consolidarea Ucrainei și crearea de garanții robuste de securitate în orice negocieri.

Ukraine's independence and territorial integrity are unconditional.



Our priority must now be strengthening Ukraine and providing robust security guarantees.



In any negotiation, Europe must have a central role.



Our Weimar+ statement ↓ pic.twitter.com/PfdvQ4UND1 — Kaja Kallas (@kajakallas) February 12, 2025

În plus, o coaliție de state europene, inclusiv Regatul Unit, Franța și Germania, au anunțat că trebuie ca Europa să aibă un loc la masa viitoarelor negocieri pe tema viitorului Ucrainei.

Comunicatul comun vine după ce șapte miniștri europeni de externe și reprezentanți ai Comisiei Europene s-au întâlnit la Paris.

„Suntem gata să ne consolidăm sprijinul pentru Ucraina. Ne angajăm la susținerea independenței, suveranității și integrității sale teritoriale în fața războiului de agresiune al Rusiei.

Împărtășim obiectivul sprijinirii Ucrainei până ce o pace cuprinzătoare, dreaptă și de durată poate fi obținută. O pace care garantează interesele Ucrainei și pe ale noastre.

Așteptăm să discutăm împreună cu aliații noștri americani cum vom merge mai departe. Obiectivele noastre comune ar trebui să fie să punem Ucraina într-o poziție de forță. Ucraina și Europa trebuie să fie parte a negocierilor.

Ucraina trebuie să primească garanții puternice de securitate. O pace dreaptă și de durată în Ucraina este o condiție necesară pentru o securitate transatlantică puternică.

Reamintim că securitatea continentului european este responsabilitatea noastră comună. Astfel, lucrăm împreună pentru a ne consolida capacitățile colective de apărare”, se arată în comunicatul integral al europenilor.

Miniștrii apărării din NATO se întâlnesc la Bruxelles, joi

Miniștrii apărării ai statelor NATO urmează să se reunească la Bruxelles pentru discuții alături de secretarul general Mark Rutte.

Până acum, declarațiile au fost critice sau precaute față de decizia lui Trump de a discuta cu Putin și de a-l scoate din izolare pe dictatorul rus.

Ministrul britanic al apărării, John Healey, a răspuns comentariilor lui Trump legate de războiul din Ucraina și de încheierea rapidă a războiului, spunând că treaba NATO este să „pună Ucraina în cea mai puternică poziție posibilă pentru negocieri”.

„Nu poate exista nicio negociere despre Ucraina fără prezența Ucrainei”, a adăugat el.

Healey a mai spus și că vor fi făcute anunțuri noi cu privire la sprijinirea Ucrainei prin NATO, noi miliarde urmând să ajungă pentru a-i ajuta pe apărătorii ucraineni de pe front.

„Ne dorim să vedem o pace durabilă și nu o revenire la conflict și agresiune. Nu trebuie să uităm că Rusia rămâne o amenințare dincolo de războiul din Ucraina”, a mai spus oficialul britanic.

În același timp, ministrul suedez al apărării a spus că aderarea Ucrainei la NATO nu este un subiect închis și că ea ar putea avea loc, în ciuda rezervelor unor aliați și mai ales ale Americii lui Trump.

„Nu prevăd ca aderarea la NATO a Ucrainei să nu mai fie pe masa negocierilor. Poziția noastră este bine cunoscută și comunicată și o susținem în continuare, ce am spus la summit-ul de la Washington, desigur, că viitorul Ucrainei este în NATO, atunci când, desigur, va respecta condițiile”, a declarat Pal Johnson, la Bruxelles.

„SUA nu trădează Ucraina”, spune Hegseth

Pete Hegseth, noul șef al Pentagonului, a respins acuzația că SUA ar trăda Ucraina și pe soldații apărători de pe front.

El spune că încercarea lui Trump de a negocia cu Putin nu este „în niciun caz o trădare” a soldaților ucraineni care luptă împotriva invaziei rusești de trei ani

Hegseth a mai spus că SUA au un „angajament incredibil” față de NATO și că nicio altă țară nu a făcut mai multe pentru Ucraina decât SUA – America a investit peste 300 de miliarde de dolari în stabilizarea frontului după agresiunea Rusiei.

„Lumea este norocoasă că-l are pe Trump acump și el e singurul care poate să aducă părțile împreună la discuții”, a mai spus Hegseth.

El a mai afirmat că este responsabilitatea Europei să oprească „maşinăria de război” rusească. El şi-a reiterat apelul către ţările membre de a-şi mări alocarea pentru apărare ca procent din PIB, care ar trebui să ajungă în cele din urmă la 5%.

„O creştere spre 5% este o ţintă potrivită pentru a face faţă ameninţărilor viitorulu”, a declarat el, ulterior, în cadrul unor declaraţii comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.